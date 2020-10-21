董座力推 蔚來研發晶片

大陸「造車新勢力」之一、美股上市的電動車業者蔚來汽車，傳出計畫自主研發自動駕駛晶片。目前蔚來研發自駕晶片仍處於早期階段，主要由公司董事長兼CEO李斌大力推動。此外，蔚來還成立了擁有半導體技術背景的團隊，以利進軍電動車晶片產業。

東方財富網21日報導，接近李斌的消息人士透露，雖然蔚來的自研晶片項目還未經過董事會討論，但李斌的意向已經很明確，且正在制定最終架構。同時，李斌也向蔚來高層和主要股東提前進行溝通。

消息人士表示，由於自研晶片投入資金較大，蔚來可能會將相關項目放在下一年的預算。目前蔚來已經成立獨立的硬體團隊，內部人士稱之為「Smart HW（Hardware硬體），且團隊主要都是由半導體技術人員負責，應是為了自研晶片項目先行準備。

報導稱，蔚來汽車在2019年曾面臨最黑暗的時期，公司連續爆出一連串的問題，譬如交付的ES8車款出現自燃事件、浙江吳興融資一度被叫停、公司CFO謝東螢出走等，令公司面臨前所未有的挑戰。

不過，2020年大陸新能源車市場卻迎來了好機會，蔚來營運也否極泰來。2020年9月，蔚來汽車共交付了4,708輛汽車，年增133.2％，創單月交付量新高。2020年前三季，蔚來累計交付26,375輛汽車，超越2019年全年水平，連續七個月增長。

股價表現上蔚來更是凶悍，截至10月21日美股盤前，蔚來汽車股價已達到27.96美元，較年初3.72美元暴漲超過650％，公司市值達到377.15億美元，超越老牌車廠上汽集團，相當於兩個廣汽集團的市值，僅次於比亞迪，成為大陸境內排名第二的上市車企。