國泰大裁員 勞工界震驚：港史上最大規模

香港國泰航空21日公布重組計畫，包括國泰港龍航空將停止營運，即日生效，其中國泰航空集團（包括國泰港龍航空）整體削減約8,500個職位，占集團約24%，未來數周將裁減約5,300名駐港員工。對此，多名資深勞工界人士表示，此次裁員人數是香港史上最大規模一次，擔心會起帶頭作用，引發大規模裁員潮。

2002年敦煌酒樓集團結業，約有2,000名員工失業，對於國泰港龍此次裁減約5,300名駐港員工，據《東網》報導，已為勞工爭取權益48年的前工聯會副會長梁富華指出，此次是香港最大規模一次裁員事件，且疫情持續影響，這些人未來求職之路會比較困難，因市場上已沒有空間容納這些人，其他行業要維持不裁員也不容易。

勞工界議員潘兆平直言，國泰裁員數令人震驚，以自己所知，是香港最大規模裁員，認為員工是公司的重要資產，當這些人手流失後，之後要補充恐不容易，批國泰未盡社會責任，其中可能有很多人想服務國泰一輩子。

潘兆平表示，目前香港失業率高達6.4%，有近25萬人失業，且不少企業也在苦撐，擔心國泰帶動裁員潮，會影響到其他大企業紛紛仿效，引發大規模裁員。（中時新聞網 李慈音）

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