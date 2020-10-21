韓國泡菜危機大陸受惠 1行業暴增9萬家公司

韓國今年承受長達54天史上最長梅雨季，秋季白菜嚴重缺貨，每顆白菜零售價漲到逼近1萬韓元(約273台幣)，引發「泡菜危機」，最大受惠者是大陸蔬菜種植業者，因為韓國沒原料只好加強進口。據統計，今年第2、3季與蔬菜種植、加工相關的新註冊公司竟達9.1萬家。

大陸去年第2、3季新註冊蔬菜相關企業有3.5萬家，今年第1季新增1.8萬家，較去年第1季1.2萬家，增幅不算顯著，但由於朝鮮半島自6月下旬起迎接歷史性洪災，南部全羅、慶尚諸道與濟州島農作都損失慘重，預期韓國有蔬菜進口需求的大陸蔬菜業者紛紛搶商機，第2季新增4.3萬家，第3季更有4.8萬家新註冊蔬菜企業。總計今年前3季，註冊量已達去年全年快2倍。

至10月仍在營運的大陸蔬菜企業達52.18萬家，與韓國隔黃海相望的山東就有7.5萬家，江蘇、河北也名列前5，可見泡菜危機的受惠效應。值得注意的是，這些蔬菜公司多半是小型企業，有約31萬家、或59.6％註冊資本額未超過100萬人民幣，顯見不少公司資金來源可能並不來自大企業或國家，更可能是農村自營企業。

《新京報》指出，大陸能供給韓國短缺白菜，最大優勢就是地大物博，因此蔬菜葉種植根柢也深厚，並稱民眾飲食結構、人口數量會直接影響蔬菜行業發展，大陸民眾已經基本實現「蔬菜自由」。

(中時新聞網 王毓健)