陸6萬人接種新冠疫苗 年底產能可達6.1億劑

大陸官方表示，已有13個疫苗進入臨床階段，其中，滅活疫苗和腺病毒載體疫苗兩種技術共4個疫苗進入三期臨床，總體進展順利，截至目前，共計約6萬名受試者接種，未接到嚴重不良反應報告。

陸媒報導，大陸國務院聯防聯控機制20日舉行記者會，科技部社會發展科技司副司長田保國表示，截至目前共計約6萬名受試者接種，未接到嚴重不良反應報告。

大陸國家衛生健康委科技發展中心主任鄭忠偉指出，預計今年年底大陸疫苗的產能能達到6.1億劑。明年大陸新冠疫苗的年產能，將在此基礎上有效擴大，切實滿足大陸以及其他國家對大陸新冠疫苗的需求。

對於新冠疫苗定價，鄭忠偉表示，堅持幾個原則，第一，公共產品屬性原則，定價一定不是以供需作為定價基礎，而是以成本作為定價基礎；第二，以大眾對新冠疫苗的接種意願和接種需求來開展定價。因此，中國新冠疫苗的定價一定是在大眾可接受的範圍內。

大陸研發的新冠疫苗何時能上市？大陸國家藥監局藥審中心首席審評員王濤說，疫苗的研發受制於樣本量、受試者情況等許多因素。一旦臨床試驗能夠獲取足夠的臨床研究數據，證明疫苗具有足夠保護力，具有可接受的安全性基礎且質量符合要求，申請人就可以提交疫苗的上市申請。

哪些人可以優先接種新冠疫苗，鄭忠偉說，第一類人群是醫護等高風險人群，第二類人群是高危人群，主要是指老人、兒童、孕婦以及患有基礎疾病的人群，這類人群一旦感染新冠病毒，出現重症或者危重症的比例遠遠大於其他人群。第三類人群是普通人群。

（旺報 許依晨）

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