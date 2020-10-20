特斯拉本月起將向歐洲出口陸製Model 3

今（10/20）日大陸財經新聞重點摘要：

1.特斯拉本月起 將向歐洲出口陸製Model 3

美國電動車製造商特斯拉表示，本月起該公司將向德國、法國、意大利和瑞士等10多個歐洲國家，出口在中國生產的Model 3汽車。

特斯拉稱，中國政府對該行業的支持、創新的本土企業以及客戶接受新技術，使中國成為智慧電動汽車的最佳市場，公司將擴大在中國的汽車生產、充電和銷售網絡。

特斯拉上海工廠2019年12月開始交貨，是該車廠在美國以外的首個工廠，2020年計畫生產15萬輛汽車。

2.中國9月 70城市房價年增4.6％

大陸國家統計局公布數據顯示，9月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增4.6％，較上月漲幅4.8％收窄，漲幅為2016年2月以來最小；月增0.3％，低於上月的0.6％，為半年低點。

綜合陸媒報導，上述數據顯示，9月70個大中城市中，新建住宅價格指數有55個在本月上漲，上月為59個，持平的有7個，上月為兩個，下跌有8個，上月9個。

大陸國統局城市司首席統計師孔鵬表示，9月70個大中城市房地產市場價格漲幅略有回落。

初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格月增0.4％，漲幅比上月回落0.2個百分點，其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.3％、0.5％、0.6％和0.4％；二手住宅銷售價格月增0.9％，漲幅比上月回落0.1個百分點，其中，北京、上海、廣州和深圳分別升0.4％、1.0％、0.7％和1.1％。

31個二線城市新建和二手價格月增0.3％和0.2％，漲幅回落0.3和0.2個百分點。35個三線城市新建價格月增0.5％，漲幅比上月回落0.5個百分點。

3.陸LPR維持不變 連續6個月持平

大陸10月LPR（貸款市場報價利率）維持不變，是連續6個月持平，符合預期。中國人民銀行20日公布，10月LPR報價顯示，一年期維持3.85％，五年期以上品種利率維持4.65％。

分析師表示，近幾個月來隨著疫情得到有效控制，國內經濟復甦態勢良好，央行的政策利率和貸款市場報價利率LPR均保持穩定，市場利率圍繞央行政策利率運行，利率水平符合當前的總體經濟基本面。

4.人民幣中間價升值80基點 創1年半新高

人民幣兌美元中間價20日報6.6930，較上日6.7010，升值80個基點或0.12％，連升4日，續創1年半以來高。

此外，人民銀行今日將進行人民幣（下同）700億元7天期逆回購操作，規模較上日增加。今日無逆回購到期，因此單日繼續實現等額淨投放，本周前兩日累計則淨投放1,200億元。