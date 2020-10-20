螞蟻上市 《經濟學人》：陸再創貨幣奇蹟

阿里巴巴旗下、支付寶母公司螞蟻集團昨(19)日通過香港證券交易所聆訊，暫定11月6日掛牌，在上海也可望於本月內上市。英國自由主義報刊《經濟學人》(The Economist)稱，這是繼1300年前後元世祖忽必烈發行紙幣以來，中國再次創造貨幣奇蹟。

近代西方對中國認識多半始於馬可波羅(Marco Polo)的遊記，在1299年發行的這部經典之作中提到，皇帝下令將樹皮變成紙，讓這些紙代替銅錢在境內流通。《經濟學人》指出，在中國發明紙鈔數百年後(註：最早鈔票應為北宋時的「交子」)，西方也採用紙鈔。但現在從中國大陸回國的人會開始訝異討論貨幣的下個巨大變化，手機螢幕上的像素取代了紙鈔。

報導指出，螞蟻集團可能是史上最大IPO(首次公開募股)案，2004年源起的螞蟻上市後價值可能等於1799年就創立的知名跨國銀行摩根大通(JPMorgan Chase)。螞蟻集團崛起也令白宮的鷹派擔心，因為它預告金融體系不僅在中國，在全世界都將發生更大變化。

螞蟻有超過10億用戶，支付寶去年全年交易額達16兆美元，不只有支付，還能借錢、購買醫療保險，選購6000多種投資商品，比諸美國相當於「傳統銀行、華爾街券商、波士頓的資產管理公司和康乃狄克州的保險公司，都被壓縮到一款由矽谷設計、幾乎所有人使用的應用軟體裡。」

疫情也帶動數位支付浪潮，《經濟學人》指出，傳統銀行占全球銀行、支付行業股票市值比例，由2010年96%已經下降到72%，而且數位金融仍在持續成長，令人興奮的金融科技前景大好，也能大幅度提高效率，觸及客戶難度也降低。相比之下，美國今年推出紓困方案的支付過程就過於冗長。

不過，《經濟學人》並未只看到數位經濟光明面，他們提醒金融科技至少有2大風險。首先是可能破壞金融體系穩定，儘管富裕國家的放貸機構存在低利率、破舊通信技術、高昂合規成本等缺點，但銀行仍在發揮重要經濟功能。其次是金融科技平台或許會剝奪更多個人權利，造成壟斷與隱私權受侵害，這些平台監控、操作用戶與駭客攻擊的可能性將上升，例如聲譽欠佳的臉書(Facebook)去年推出數位貨幣天秤幣(Libra)就引發全球強烈抵制。

《經濟學人》呼籲，各國政府應該更宏觀看待銀行與金融科技業者會面臨的風險，例如部分地區阻止金融科技公司的貸款證券化業務，因為該業務可能引發次級貸款危機。此外，政府應該降低進入金融市場門檻，避免數位金融科技巨頭壟斷。最重要的是保護個人隱私，只要金融科技能變得更安全、更開放、更尊重個人權利，「中國引領的貨幣創新可以再次讓世界變得更好」。

（中時新聞網 王毓健）

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