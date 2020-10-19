習近平點名量子科技 概念股歡漲

大陸國家主席習近平日前表示，要加速推動大陸的量子科技發展。受此消息激勵，A股量子科技概念股19日同步大漲，其中，光庫科技、藍盾股份、科大國創等多檔個股均飆出漲停。



綜合陸港媒體報導，除上述三檔個股以外，A股量子科技第一股國盾量子、量子保密通訊技術業者凱樂科技、量子保密通訊幹線工程服務商神州信息19日齊漲，分別收漲9.66％、6.63％、3.62％。



市場分析指出，量子科技革命將催生量子運算、量子通訊等新興技術，將大幅改變並提升人類獲取、傳輸與處理資訊的方式及能力。



與傳統的通訊方式相比，量子通訊在確保資安，擴大資訊傳輸量，以及抗干擾能力強等方面具有絕對優勢，是迄今為止唯一被數學嚴格證明的絕對安全通訊方式。



中共中央政治局16日下午針對量子科技研究和應用前景，舉行第24次集體學習。習近平在會中表示，要加強量子科技發展戰略謀畫系統布局，加大對關鍵核心技術突破，同時保證資金投入，帶動地方、企業、社會擴大投入力度，加速推動大陸的量子科技發展。



招商證券分析，目前來看，美國是全球量子運算布局較早、較積極的國家。在專利方面，谷歌（Google）、IBM、微軟等美國公司在量子運算領域布局遙遙領先。不過，阿里巴巴旗下的研究機構「達摩院」等大陸企業正積極追趕。同時，大陸也積極推動量子運算技術，相繼公布多項政策支持其落實產業化。

中金公司認為，量子通訊目前已經具備初步商用條件，在大陸政府、金融等部門的推動下，大陸已經建成全球規模最大的量子通訊網路。在高階需求、政策驅動下，政府、金融等部門逐步開啟量子通訊網路投資建設浪潮。另有分析指，量子通訊產業鏈主要包括元器件、核心設備、傳輸幹線、系統平台四個環節。



回顧過去中共中央政治局集體學習所涉及的行業，在當時皆帶動相關概念股大漲。例如2018年、2019年兩年的10月下旬，中共中央政治局集體學習的主題分別為人工智慧、區塊鏈技術發展現狀和趨勢，均促使行業類股出現漲勢。