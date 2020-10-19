阿里斥資280億港元 收購高鑫零售51％股權

今（10/19）日大陸財經新聞重點摘要：

1.阿里280億元收購高鑫零售51％股權

中國科技巨頭阿里巴巴19日宣佈，將透過淘寶中國投資280億港元，間接收購在中國以「歐尚」及「大潤發」經營大賣場的高鑫零售約51％股權；完成購買股份後，淘寶中國將須就高鑫零售全部已發行股份提出強制性無條件全面收購，作價每股8.1港元。消息公布後，高鑫零售股價狂飆近18％。

阿里巴巴刊載於香港聯交所的公告稱，淘寶中國將向Auchan Retail International S.A.及其附屬公司收購吉鑫控股有限公司合共70.94％股權，後者持有高鑫零售約51％股權。購買股份後，阿里巴巴連同其關聯方將持有高鑫約72％的經濟權益，而阿里巴巴會將高鑫綜合入帳至其財務報表中。

根據「香港公司收購及合併守則」，完成股份購買後，淘寶中國將須按每股8.1港元（即淘寶中國就股份購買應付的價格）的要約價，就高鑫全部已發行股份提出強制性無條件全面收購要約，淘寶中國可能須額外支付最多約170億港元收購其他股東持有的高鑫股份。

路透報導，淘寶中國提出的收購價較高鑫零售上週五（16日）收盤價7.93港元溢價約2.1％。截至10點38分，高鑫零售上漲1.41港元，報9.34港元，漲幅達17.78％。

2.人民幣中間價大漲 在岸價早盤由升轉貶

人民幣兌美元中間價19日報6.7010元，較上個交易日（16日）報價大漲322個基點，漲幅0.48％，創下2019年4月18日以來的一年半新高。

中間價大漲帶動在岸價早盤同步上揚，在岸價一度升至6.68元附近，漲逾百個基點。不過大陸官方19日上午10點公布第三季多項宏觀經濟數據後，在岸價由升轉跌。截至上午11點3分，在岸價報6.7018元，較上日收盤價6.6982元下跌36個基點，單日跌幅0.48％。離岸價報6.6962元，下跌23個基點，跌幅0.03％。

3.陸消費顯著回溫 統計局：線下消費、汽車消費加快恢復

大陸國家統計局19日公布前三季國民經濟運行情況，其中9月社會消費零售總額年增率達3.3％，不僅遠高於上月增速的0.5％，亦創下年內高點，顯示消費顯著回溫。其中，線下消費、汽車等升級類消費都呈現明顯增長。

中新社報導，統計局發言人劉愛華19日表示，目前社會零售情況已經走出了疫情帶來的深度衝擊，正處於恢復過程中。從結構上看，線下消費正在持續恢復，化妝品類、金銀珠寶類和汽車等消費升級類產品的增長較快。

劉愛華表示，今年前三季大陸全國實物商品網上零售額年增15.3％，同時線下消費也在恢復的過程中。她進一步解釋，部分傳統超商在前三季銷售額增長2.9％，說明隨著疫情的有效控制，更多人願意走出室內，到實體商店進行消費，所以線下消費有一定的恢復。

從今年前三季累計來看，社會消費品零售總額前三季仍衰退7.2％。劉愛華表示，累計增速在下降，主要是因為前期疫情衝擊消費需求所致。同時，近幾個月社會消費品零售總額增速已經呈現了回升的態勢，9月份增長3.3％，比8月份加快2.8個百分點，已經連續2個月實現了正增長。

劉愛華稱，今年前三季消費恢復的一個特點是，基本生活消費保持較快增長的同時，消費升級類產品明顯增長。前三季，包括食品、煙酒支出都保持了比較快的增長。同時，增長更快的是消費升級類的產品，包括化妝品類、金銀珠寶類和汽車，這些品類的增長在9月份都恢復到了兩位數以上。

前三季，通訊器材類、體育娛樂用品類、化妝品類商品零售額分別增長7.2％、6.8％、4.5％。9月份，汽車的商品零售額為人民幣3,899億元，年增長11.2％。

4.陸9月工業、消費數據改善 勝預期

大陸國家統計局19日公布9月多項宏觀經濟數據，儘管第三季GDP增速4.9％略遜於市場預期，但9月份工業、消費等主要經濟數據則繼續改善，並刷新年內高點，顯示大陸經濟仍在穩步復甦。

統計局數據顯示，9月社會消費品零售總額年增率3.3％，高於市場預期的1.6％，亦遠高上月的0.5％。9月規模以上工業增加值年增6.9％，高於市場預期的5.8％。不過1～9月城鎮固定資產投資年增0.8％，略遜於預期的0.9％，但高於1～8月的年衰退0.3％。

中新社報導，統計局發言人劉愛華表示，大陸多項經濟數據年內已首次由負轉正。她進一步分析，前三季經濟增長由負轉正，GDP年增長0.7％。第三季社會消費品零售總額增長0.9％，單季增速年內首次轉正。另外，前三季全國固定資產投資（不含農戶）年增0.8％，增速亦是年內首次由負轉正。前三季，貨物進出口總額年增0.7％，以及前三季全國居民人均可支配收入達人民幣23,781元，除價格因素實際增長0.6％，皆為年內首次轉正。

談及下階段經濟走勢，劉愛華表示，需求逐步回暖、產業循環逐步暢通、市場主體信心在進一步恢復，從各方面情況來看，有信心在第四季乃至全年延續增長態勢。