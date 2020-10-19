螞蟻IPO傳獲證監會點頭 有望美大選後掛牌

阿里巴巴旗下螞蟻集團正推進A＋H的中港兩地上市計畫。路透旗下IFR引述消息人士透露，中國證監會已批准螞蟻集團赴港上市的部分，螞蟻集團將在19日尋求港交所的上市批准。

在A股上市計畫方面，消息人士稱，證監會將在本週內批准其在上海科創板上市，預計螞蟻將在美國總統大選後數天開始掛牌交易。

路透上週才引述消息人士透露，由於需求強勁，經與投資者初步溝通後，螞蟻計劃把IPO的估值目標提高12％至2,800億美元。知情人士表示，雖然美國近期傳出可能會對螞蟻「出手」，但螞蟻集團仍在持續推進IPO計畫。

報導稱，若是螞蟻上市估值確為2,800億美元，螞蟻集團規模將超過美國銀行，亦花旗集團的三倍，其IPO發行規模將超過沙特阿美創紀錄的290億美元。

螞蟻憑藉2大優勢 遭美列黑名單也不痛不癢

外媒報導美國考慮將支付寶母公司螞蟻金服(Ant Financial)列入黑名單，但先不說白宮鷹派人士承認還在找法源依據，CNN也稱這可能完全是「空洞的威脅(empty threat)」，因為螞蟻在美國基本上沒有業務、而且也不仰賴美元計價的SWITF國際資金清算系統。

紐約大學兼任講師強森(Cameron Johnson)說：「美國政府之所以擔心螞蟻集團，是因為其代表了他們無法控制的新金融模式。」但CNN指出，美國任何制裁螞蟻的措施都不會有實質性作用，因為他們總收入只有不到5%來自海外，而美國市場在那不到5%份額中還是一小部分而已。

CNN提到，美國若是用同樣手段制裁大陸的銀行和金融機構可能有用，因為他們需要用到SWIFT，也用美元交易，但支付寶大部分都採取人民幣支付，因此螞蟻集團和SWIFT連棟等於0。

美國共和黨籍參議員中對大陸立場最強硬的盧比歐(Marco Rubio)曾建議政府阻止螞蟻IPO(首次公開募股)上市，但螞蟻集團僅計畫在大陸、香港股市募股，沒有赴美上市計畫，其母公司阿里巴巴也早已在紐約證交所上市，美方根本無從著力。有專家指出，就算美方制裁，也看不出螞蟻在港IPO人氣或金額受影響，更何況尚無實際行動。

CNN分析，若美國將螞蟻金服列入黑名單並禁用支付寶，不僅傷害不了大陸與陸企，反而唯一受害者會是在陸美國企業，美企若無法使用在大陸市場具有主導地位的數位支付平台，「將壓垮美國公司數十億至上兆美元收入」。

螞蟻集團IPO已獲中國證券監督管理委員會放行，預計本周可獲在上海科創板上市批准，在香港則傳今日接受香港證券交易所聆訊，預計在11月3日美國總統大選後數日內就可掛牌。

（中時新聞網 王毓健）

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