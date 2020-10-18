IDC： 陸H1高階手機 華為奪市占王

國際數據機構IDC最新公布的報告顯示，2020年上半年，大陸市場單價600美元以上的高階智慧手機的銷售情況，已呈現大者恆大的馬太效應，光是華為和蘋果兩家大廠已占了近九成。

新浪財報導，IDC近日公布最新報告指出，2020年上半年，600美元以上的高階手機在大陸的銷量約在2,350萬台，華為占比達44.1％，蘋果緊追其後44％。其他大陸品牌如小米僅4％、韓國品牌三星更跌至2.5％。

報告稱，值得注意的是，蘋果在2020年上半年僅憑藉4G機型，仍然穩占四成以上市占率。基於當前大陸5G市場的推進速度，以及蘋果在大陸的強大品牌號召力，預計蘋果最新推出的iPhone 12將可助力大陸5G市場的快速發展。

IDC認為，此次iPhone 12系列覆蓋699～1,099美元的價格區間，而其中mini版起售價格持平於上一代4G機型，不僅消費者對價格接受度高，其小尺寸機身下的屏占比升級，對於長期使用iPhone 7、8系列使用者來說，手握體驗更好，可望激發部分蘋果使用者的換機欲望，預期接下來蘋果在大陸高階手機的市占率將進一步提升。

事實上，蘋果公布iPhone 12系列後，諸多大陸網友吐槽認為創新不多且售價高昂。但蘋果官網於16日晚間8點起，正式開放大陸及香港市場可購買首批iPhone 12、iPhone 12 Pro手機後，官網一度因激增的搶購流量而停擺，且蘋果在各大電商平台的iPhone 12也是瞬間售罄，顯示大陸民眾對於蘋果手機的熱愛未曾稍減。

IDC報告預測，2020年全球5G手機出貨量約2.4億台，大陸市場貢獻將超過1.6億台，占比約67.7％。預估在未來五年內，大陸也將持續占據全球約一半的市佔率。IDC稱，大陸領先於全球5G市場有兩大核心因素。首先是相比於全球市場，大陸的5G終端價格相對更加便宜，二是用戶群的覆蓋範圍更廣。