陸信託業爆踩雷 300億賠償準備金卻沒人動？

新冠疫情遲未退場加上全球經濟復甦步履蹣跚，大陸風險資產規模大幅提高，業者踩雷虧損理應增加，不過迄今信託業者所提撥、總計近300億賠償準備金卻完全沒人敢動，業界指出，法律沒有規定明確的使用要求、業者不願財報有淨資產損失、動用相當於承認未盡受託責任會影響聲譽，是3大主因。

依大陸《信託公司管理方法》及其他相關規定，信託公司每年應由稅後利潤提撥5%作賠償準備金，而且只能用於彌補虧損，不得用於分紅、轉增資本。但提撥金額累計總額達公司註冊資本額20%時，可以不再提撥。

究其原因，就是業者只知道可以申請，但什麼情況下用、怎麼用、能申請多少，由於沒有詳盡法律規定，就算信託公司糟到被法院認定失職，也不知道怎麼樣適用才沒有觸法疑慮。其他2項原因其實相當於同樣的心態，認了自己賠錢可能會喪失更多賺錢機會。

有信託公司高層透露，動用賠償準備金就等於公開向投資人承認「剛兌(剛性兌付，信託計畫不能如期兌付或兌付困難，信託公司自賠為投資人保底)」，他說大家都傾向於挪用其他科目來解決。

不具名業者表示，經營狀況良好時，就算須要賠償，信託公司自身不用準備金也有本錢賠；一旦出現問題，尤其是擠兌或大額兌付危機，賠償準備金也是杯水車薪，「基本上還是信託類貸款業務模式問題，信託公司作的業務是承擔信用風險的，賠償金只是為了賠償操作風險而準備的。」

另外一大問題是由於避險規定，賠償準備金只能存放於「經營穩健、具一定實力的境內商業銀行」或購買國債等低風險、高流動性證券品種，造成這筆基金收益非常低。

依中國信託業協會數據，截至2020年第2季，信託賠償準備金已達296.01億人民幣。2020年第1季信託業風險資產規模6431.03億人民幣，較2019年第4季增加660.56億或11.45%，和同期相比增幅甚至達127.2%。

(中時新聞網 王毓健)