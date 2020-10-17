習近平： 保證資金投入推進量子科技

在中美科技戰背景下，雙方彼此正搶占新一代科技的戰略制高點。中共總書記、中國國家主席習近平表示，要加強量子科技發展戰略謀劃系統布局，加大對關鍵核心技術攻關，同時保證資金投入，帶動地方、企業、社會加大投入力度，加速推動中國的量子科技發展。

新浪財經17日報導，中共中央政治局16日下午就量子科技研究和應用前景，舉行第24次集體學習。習近平在會上強調，當今世界正經歷百年未有的大變局，中國必須向科技創新要答案，因此要充分認識推動量子科技發展的重要性和緊迫性，加強量子科技發展戰略謀劃和系統布局。

習近平表示，總體上看中國已在量子科技領域取得一批具國際影響力的創新成果。今後須堅定不移走自主創新道路，突破關鍵核心技術，努力在關鍵領域實現自主可控，保障產業鏈、供應鏈安全，增強中國科技因應國際風險挑戰的能力。

報導稱，習近平指出，要加快營造推進量子科技發展的良好政策環境，形成更有力的政策支持，要保證對該領域的資金投入，同時帶動地方、企業、社會加大投入力度。要統籌量子科技領域人才、基地、專案，達成全要素一體化配置，加快推進相關重大專案的實施。

在人才培育上，習近平表示，要加快量子科技領域人才培養力度，培養一批該領域的「高精尖」人才，建立量子科技發展的專門培養計畫，打造體系化、高層次的人才培養平台。

搜狐科技報導，當前量子技術發展主要分為兩方面，分別是量子通訊、量子計算。在量子通訊方面，中國已擁有多項重大成果，諸如全球首顆量子科學實驗衛星：墨子號，即由中國建造並交付使用。世界首條量子保密通信幹線：京滬幹線，以及今年9月，北京清華大學研發推出的量子通信樣機。

但在中美科技戰急速升溫下，為防技術外流，2019年以來美方將量子運算、3D列印技術、AI（人工智慧）等技術列為對中出口管制項目，並有意聯合日本、歐洲國家聯合封堵中國。而中國為謀反制，17日全國人大常委會通過出口管制法，對特定技術出口加以管制，雙方在新科技領域的較勁可說互不相讓。