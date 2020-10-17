心口不一 陸iPhone 12預售被秒殺

在華為遭美國「斷供」封殺後，大陸民間曾掀起抵制蘋果（Apple）聲浪，但在新一代iPhone 12推出、16日晚間在大陸各大電商平台啟動預購後，天貓、京東平台上iPhone 12及iPhone 12 Pro僅約兩小時即銷售一空，民眾預購熱情甚至一度讓蘋果官網當機。有大陸網友笑稱，「一邊說要支持國產，一邊卻把蘋果買崩了。」

綜合陸媒17日報導，16日晚間8時，iPhone 12系列中的iPhone 12及iPhone 12 Pro兩款機型正式在大陸各電商平台開放預訂。但開始不久，蘋果天貓旗艦店和京東自營旗艦店就顯示「無貨」。



即使蘋果官網仍可下單預訂上述兩款手機，但訪問網站及購賣流程一直不順，許多「果粉」在微博上抱怨：「官網崩了」、「我根本擠不進去」、「買個手機搞了一個小時」等。

另據界面新聞報導，截至16日晚間6時，蘋果新機在蘇寧易購的預約總量已突破145萬支，其中iPhone 12預約數量超過92萬支，iPhone 12 Pro預約總量達到52萬支，而最受消費者歡迎的型號為iPhone 12 128G藍色款。

報導稱，儘管暫時沒有官方數據，但綜合多方資訊顯示，iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款機型首批貨售罄時間較短，其中，搶手的機款幾乎在一分鐘內無法下單。目前蘋果在官網對新手機採取限購政策，每款機型人均限購兩支。市場人士認為，該規則可能與產能有關，或者是對黃牛轉手賺加價行為所採取的措施。

另一方面，因華為智慧手機自2019年遭美國聯合蒙有大力抵制，在海外市場流失下，不得不轉而鞏固自家市場。調研機構Counterpoint數據顯示，華為2019第四季、2020第一季及第二季在大陸的市占率分別為33％、39％及46％。

華為市占急速增長壓縮了包括vivo、OPPO等大陸本土品牌業者，惟蘋果仍有成長，且由於iPhone 11系列的持續流行和降價，蘋果甚至是2020年Q2大陸市場增長最快的手機品牌，年增32％。有分析人士認為，進入5G時代後，全系列皆為5G版的iPhone 12，或可讓蘋果進一步提升在大陸的市占率。