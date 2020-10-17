習近平：2020脫貧攻堅 不獲全勝決不收兵

2020年是大陸脱貧收官之年，今日，中共總書記習近平對脱貧攻堅工作作出重要指示，稱現在脫貧攻堅到了最後階段，各級黨委和政府務必保持攻堅態勢，善始善終，善作善成，不獲全勝決不收兵。

10月17日是中國第七個扶貧日，據新華社消息，習近平對脱貧攻堅工作作出指示稱，2020年是決勝全面建成小康社會、決戰脱貧攻堅之年。面對新冠肺炎疫情和嚴重洪災，黨中央堅定如期完成脱貧攻堅目標決心不動搖，並再次強調，不獲全勝決不收兵。

早在2019年底，習近平就對脱貧攻堅定調，不獲全勝決不收兵。2015年中共決定啟動「脱貧攻堅」行動，按照計劃，中共提出到2020年，實現農村貧困人口脱貧，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困問題。

目前，距離完成脱貧期限僅不到2個月時間，按照官方的說法，截至今年3月底，中國還有52個貧困縣未摘帽，其中寧夏同期宣布4個貧困縣摘帽，僅剩1個未退出貧困序列。

此前6月8日，習近平現身寧夏，先後赴吳忠市紅寺堡鎮弘德村、黃河吳忠市城區段、金星鎮金花園社區，了解當地扶貧、黃河生態保護、民族團結等情況。在習近平現身寧夏前一日，分管脱貧工作的國務院副總理胡春華於6月7日參觀了梁家河，並強調脱貧遇最後關鍵硬骨頭。胡春華提到，脱貧攻堅戰已到了「最後的關鍵時刻」。要堅決啃下剩餘的「硬骨頭」，加快解決突出問題，落實兜底保障。

關於扶貧工作，習近平曾多次強調要堅持當下現行標準，既不能拔高標準，也不能降低標準。按照2011年的標準—年人均收入低於2,300元人民幣（下同），即屬貧困，為目前貧困線基準。

今年5月28日，大陸總理李克強在「全國兩會」記者會上透露，中國現有6億人每月收入也就1,000元，但這比貧困線標準要高得多。當前，中國人均年收入為30,000元。李克強表示，現在低保、失業保障、特困救助等人員大概一年6,000萬人左右，預計今年人數會增加較多。

（中時 林勁傑）

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