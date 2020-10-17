香港故宮要來了！ 院長透露將於2022年開幕

備受矚目的香港故宮即將來臨，大陸故宮博物院院長王旭東近日撰文指出，香港故宮文化博物館將於2022年6月底正式開幕。該故宮將透過香港角度，以跨學科的策展方式為公眾提供豐富新穎的展覽及教育活動。

香港故宮計畫是由香港特首林鄭月娥擔任政務司長期間，在2016年12月宣布與北京故宮博物院合作，並由香港賽馬會出資興建。由於這項計畫在當時未經香港立法會審批就進行工程，一度引起社會爭議。

王旭東在故宮博物院院刊中撰文表示，故宮博物院與香港、澳門展開多項合作，增強中華文化凝聚力和認同感，並通過展覽、合作項目、學術活動、人員交流等方式，與香港、澳門文化機構保持良好的交流合作關係。

王旭東透露，故宮博物院與香港特區政府康樂及文化事務署於2012年首次簽署交流合作協議，2018年5月香港故宮文化博物館項目動土，預計於2022年6月底正式開幕。

另外，王旭東提到，在2014年，故宮博物院啟動藏品3年普查清理，延續和深化第五次文物清理工作，使故宮博物院文物總數達到180多萬套。在2019年，故宮博物院共接待觀眾1,933萬餘人次。

據香港西九文化區網頁介紹，香港故宮文化博物館計畫於2022年對外開放，以展示故宮博物院的珍藏為主，並透過香港角度，結合全球視野，以跨學科的策展方式為公眾提供豐富新穎的展覽及教育活動。除展出故宮博物院的館藏外，亦會展示來自世界各地的精彩藝術展覽。

香港故宮博物館佔地約10,000平方公尺，建築面積約為30,000平方公尺，其中7,800平方公尺用作展覽用途，分為9個展覽廳，其中7個為專題展廳，另外兩個展廳用作特別展覽。館內外均設有公共空間，供公眾休憩，同時設有演講廳、中庭、教育活動室、紀念品店和餐飲等設施。

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