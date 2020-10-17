少林寺的生意經 註冊666個商標防侵權

千年古剎河南嵩山少林寺近期因指控服飾業者森馬（SEMIR）商標侵權，再度引發外界關注。據中國商標網統計，少林寺至今共申請註冊666個商標，超過八成帶有「少林」字樣。對此，少林寺強調，註冊商標是為了保護少林品牌。

雷達財經報導，自釋永信於1999年正式接任少林寺方丈以來，少林寺不斷擴張商業版圖，但此舉頻頻遭到外界質疑。目前，河南少林無形資產管理有限公司（簡稱少林資管）旗下已擁有多家公司，累計對外投資金額近人民幣（下同）八千萬元，少林寺旗下資產甚至一度尋求上市。

1998年，少林寺成立大陸佛教界的第一家公司：河南少林實業發展有限公司。此後，隨著少林寺業務擴張，相關公司開始涵蓋醫藥、電商、出版等許多領域。

2009年12月，香港中旅國際投資有限公司和嵩山少林文化旅遊集團有限公司，合資成立港中旅（登封）嵩山少林文化旅遊有限公司，註冊資本為1億元，計畫在2011年上市。一旦上述合資企業順利上市，少林寺即可達成「部分上市」。

然而，上市案在當時引發市場議論，有分析指，「部分上市」恐怕會侵害少林僧眾和信徒的宗教感情，以及參加宗教活動的合法權益。向來力推少林寺商業化的釋永信更表示，「少林寺上市的可怕程度，比1928年火燒少林寺還要厲害」。最後，河南省登封市官方宣布，合資企業不會把包括少林寺在內的資產用來上市。

少林寺商業化的話題近期登上微博熱搜榜，該寺日前在官網發表聲明強調，少林資管是少林寺唯一的智慧財產權管理機構。森馬的各實體門市、天貓「森馬官方旗艦店」等店家，均在銷售「SEMIR國潮跨界合作—國潮少林功夫森馬」系列服裝，未經授權將「少林功夫」用於服裝標籤及商品名稱，已展開法律行動。

少林寺23年來申請的商標名稱包括南少林、少林印象、少林生活等，涵蓋編織袋、家具、首飾盒、服裝及內衣等品項。少林寺近日強調，由於少林寺的名稱曾被人濫用，不僅損害少林寺形象，還損害宗教感情，註冊商標是為了保護少林品牌。

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