陸擘劃成渝雙城經濟圈 形成優勢互補

中共中央政治局16日召開會議，審議「成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要」，中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，大陸將推動重慶、成都兩個城市經濟圈建設，以形成優勢互補的發展區域。

重慶和成都是大陸西部兩個重要的都會區，兩城市在過去的發展歷史上，既有競爭也有合作，如今繼京津冀一體化、粵港澳大灣區、長三角一體化之後，成渝兩大都會區打造雙城經濟圈，將形成大陸在北南東西四方推動區域經濟發展的雛形。

新華社報導，政治局會議指出，當前大陸發展的國內國際環境發生深刻複雜變化，推動成渝地區雙城經濟圈建設，有利於形成優勢互補、高質量發展的區域經濟佈局。

此外，成渝地區發展，有利於拓展市場空間、優化和穩定產業鏈供應鏈，是構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的一項重大措施。

會議強調，大陸要突出重慶、成都兩個中心城市的協同帶動，注重體現區域優勢和特色，使成渝地區成為具有全國影響力的重要經濟中心、科技創新中心、改革開放新高地、高品質生活宜居地。

會議要求，成渝地區將以共建「一帶一路」為引領，建設好西部陸海新通道，積極參與國內國際經濟雙循環。

大陸也將處理好中心和區域的關係，著力提升重慶主城和成都的發展綜合競爭力，推動城市發展由外延擴張，轉向內涵提升轉變，將周邊市縣形成一體化發展的都市圈。

外界分析，成渝地區雙城經濟圈與長三角、粵港澳大灣區、京津冀在重要程度上是同屬一個層次，是大陸重大的國家戰略。不過，成渝地區屬於西部地區，在發展階段與長三角、粵港澳大灣區有所差別，成渝地區仍需要推動高質量發展，才能夠發揮其引領西部地區發展的作用。