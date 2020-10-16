防技術外流 陸推出口管制法

當前中美科技戰，美方在技術出口上對中國嚴加封堵，華為、中芯國際等陸企均蒙受打擊。為謀反制，中國同樣加強技術監管力度，中國全國人大常委會近日正在審議「出口管制法」草案，預計在17日會議結束時通過。市場人士憂心，中美科技壁壘愈見分明，恐不利全球科技發展。

「出口管制法」是中國首次在立法層面規定國別及「黑名單」管制清單制度，適用於包括外商在內的中國境內所有企業。值得注意的是，過去中國在技術出口管制上較偏向軍用科技，但近年中美科技戰在5G、人工智慧、半導體等領域愈打愈烈，新法將對管制清單中的敏感材料和技術出口予以監管。

新華社16日報導，即將在17日審議通過的「出口管制法」草案將列明出口管制物的範圍，該法並開宗明義強調，任何國家或地區濫用出口管制措施、危害中國國家安全和利益的，中方可根據實際情況，對其採取措施。

法治日報披露，本次審議過程中，有全國人大常委會成員建議把原始碼、運算法等一併列入管制，並應當在5G技術、量子通信等中國已有國際領先優勢的科技領域，對這些技術的出口或轉讓，實施一定程度與時效的管制。

分析人士指出，中方推動「出口管制法」被視為加強中國的監管法律武器，中方透過立法，可以像美國一般，藉由實施戰略性的出口管制及相關許可來打擊對手。除此之外，中國還有「中國禁止出口限制出口技術目錄」與「不可靠實體清單」等招數，今後對技術輸出可以有更有效靈活的管制與運用。

市場人士則認為，「出口管制法」實施，首當其衝的將是字節跳動子公司TikTok（抖音海外版），該法通過後，中方是否允許重要技術出口，將成為TikTok美國業務出售給甲骨文交易案的變數之一。稍早在今年8月28日，中國商務部已修訂「中國禁止出口限制出口技術目錄」，規定陸企必須獲得批准才能轉移特定技術。

駐北京環球律師事務所合夥人任清表示，原本中國管制出口的品項比美國要窄得多，大致僅限在可用於核武、生化武器等的軍事材料。但新法通過，品項清單的範圍勢必擴大，更多產品或技術會受到出口管制，對全球科技發展將帶來影響。