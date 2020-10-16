陸美元債承銷名單 滙豐首次落選

由於滙豐銀行近期被捲入多宗政治事件，大陸財政部近日籌備發行60億美元境外國債，但承銷名單卻沒有滙豐銀行，即昔日港人眼中的「獅王」，這也是大陸自2017年重新發行美元債後，滙豐首次落選，外界猜測，是否與華為孟晚舟案及未及時支持《港區國安法》而遭官方媒體批評有關。滙豐發言人則回應表示，該行不會對任何具體交易作出評論，但強調該行與大陸財政部一直保持著良好的合作關係。

綜合美媒、陸媒報導，大陸財政部於本周發布消息，指出此次發行60億美元主權債券，已在香港順利選出發行的承銷商，這是2017年恢復發行美元債後，連續第四年發行，也是近年來首次採用Reg S和144A雙規則發行，即首次允許美國機構投資者參與。

但消息指出，這次替大陸財政部發債的銀行，除了大陸四家國內銀行，即中國銀行、交通銀行、中國建設銀行和中金公司外，還有美銀證券、高盛、德意志銀行和摩根大通等9家外資機構，而作為香港最大的貨幣發行銀行，匯豐銀行並沒有出現在承銷商名單中，這也是大陸政府自2017年恢復發行美元主權債券後，滙豐首次落選，無法承銷大陸這次發行的美元債。

滙豐發言人表示，該行不會對任何具體交易作出評論，而滙豐作為大陸發行G3貨幣債券發行方面，匯豐在外資銀行中一直處於領先地位。未來將致力為客戶提供支持，並協助大陸資本市場的開放，同時，並強調一直與大陸財政部保持著良好的合作關係。

雖然滙豐銀行被踢出名單的原因不明，但外界猜測，或許和華為孟晚舟案有關及未及時支持《港區國安法》而遭官方媒體批評有關。

（中時新聞網 葉明芳）