疫情重挫北美院線 陸電影票房首登全球第一

據大陸阿里影業旗下電影宣傳平台「燈塔專業版」實時數據，截至15日0點，2020年中國大陸電影票房累計129.5億人民幣（約合19.3億美元），正式超越北美同期成績，大陸首次成為全球票房第一的電影市場。這種「反超」顯然與疫情有很大的關係，這也意味著，大陸成功抗疫幫助大陸電影產業率先恢復，票房登頂。

《北京青年報》報導，大陸電影市場在7月20日正式復工后回溫迅速。先是依靠《八佰》的火爆放映，完成了50億（人民幣，以下同）大關﹔又借助國慶檔《奪冠》《我和我的家鄉》等作品，在10月3日超越了100億大關。

截至目前，大陸國內年度票房排名前五位的影片分別為《八佰》《我和我的家鄉》《姜子牙》《奪冠》《寵愛》，而且，這還是在因疫情原因上座率控制在75％的前提下取得的成績。

復工後的大陸電影在接連跨越了50億和100億兩個「障礙」後並沒有減速，在10月15日，又超越了北美電影市場的票房，成為了全球第一。雖然這個「第一」大部分要歸功於疫情防控，但也可以看到，大陸國產電影越來越受到本土觀眾的喜愛。目前的129.5億的票房中，84％都是由國產電影貢獻的。

就在大陸電影人笑對未來的時候，美國最大連鎖影院AMC在10月13日卻傳出了申請破產的消息。據外電報導，受到疫情的影響，AMC院線客流量較此前下降了85％，有分析師表示，AMC的破產已成定局。

AMC的困境也是歐美電影市場目前面臨的尷尬：由於新冠疫情帶來的影響，今年3月，美國幾乎所有的電影院都關門了，直到9月底，才有大約60％的影院重新開放。但是，由於目前疫情在美國依然呈現肆虐傳播的態勢，一些大片紛紛選擇撤檔。

舉例來說，《007無暇赴死》延期至明年4月﹔《侏羅紀世界3：統治》甚至把檔期直接推遲到2022年6月10日。而迪士尼則在上周宣布《心靈奇旅》退出院線發行，《格陵蘭》《女巫》等中等成本作品，也加入了「院轉網」大軍。

10月，正當中國大陸電影院裡一派熱鬧的同時，擁有536家影院的美國第二大連鎖影院Regal Cinemas宣布將在全球新冠大流行期間，第二次正式關閉美國所有536家影院。其母公司Cineworld也緊跟著宣布將關閉英國的127家影院。

NATO（美國全國劇院業主協會）曾表示，由於新冠疫情的影響，美國近四分之三的中小型影院面臨破產風險，約10萬名從業者可能會因疫情而失業。

10月初，馬丁·斯科塞斯、詹姆斯·卡梅隆等數十名導演聯合美國導演工會、美國電影院業主協會、美國電影協會，一起寫信給美國國會，請求幫助新冠疫情下的電影院產業。他們在信中表示，這場疫情對北美電影院造成了毀滅性的財政打擊，93％的電影院公司在2020年第二季度有超過75％的虧損。

對比之下，中國大陸電影借助抗疫成果，笑傲一方，但這並不意味著中國大陸電影產業的實力已經渾厚無敵。相比於歐美成熟的電影工業，中國大陸電影還有太長的藝術之路要去探索，還有太多的短板和漏洞需要電影人共同努力去彌補。北美電影市場在常態下的最高票房紀錄——118億美元仍然是一個巨大的挑戰。而中國大陸電影在海外的影響力也需要在未來積極拓展。

（中時 藍孝威）

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