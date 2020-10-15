華為高層證實 陸5G網速 韓國讓速一半還是贏

華為在5G標準制訂有極大話語權，但其常務董事丁耘出席論壇時承認，大陸5G網路雖然是世界上規模最大，網速卻不到韓國一半，而且還存在假、啞、差現象。

丁耘昨在北京出席國際信息通信展覽會閉幕式時認為，大陸在5G用戶體驗、覆蓋滲透、商業環境上仍落後部分國家。他舉例，韓國5G下行速率是600多兆，大陸平均約只270多兆；到9月底為止韓國用戶滲透已達25%，大陸卻只有8%。

他指出，許多用戶手機上顯示5G，但因覆蓋上並沒有5G，實際上體驗只有4G。也有的是配套問題，例如買了5G套餐但還是繼續用4G手機，或買了5G手機但所在區域只有4G網路，這都是「假」。丁耘表示，華為正致力利用大數據，使手機、網路、套餐方案能更加相符。

「啞」則是所在區域有5G覆蓋，卻沒有4G錨點站，根本打不了電話。「差」也是覆蓋的問題，有些區域有5G覆蓋，但4G錨點站剛好在許多小區邊緣，造成用戶會在5G、4G頻頻切換，得到很差體驗。

除了網速和弱點，丁耘認為營運成本、商業獲利方面也有很大改善空間。他說，5G峰值速率已達4G的25倍，但基地台功耗也大幅增加，是供電系統一大挑戰；韓國5G商用後，主要電信商今年都取得利潤雙位數幅度增長，但大陸在商業回報上還有不少挑戰。

（中時新聞網 王毓健）

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