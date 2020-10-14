砸40兆搶救！陸「國產」半導體爆驚悚內幕

大陸當局為了反制川普政府追殺晶片業者，未來6年將砸1.4兆美元（約台幣40兆元）扶植國內半導體產業。數據顯示，今年以來已有超過1.3萬家中小企註冊成半導體公司，其中連賣海鮮的業者也來搶食大餅，搖身一變為半導體商，就為了賺取政府補貼。

金融時報報導，陸企資訊商「企查查」數據顯示，今年前9月，超過1.3萬家陸企登記為半導體商，僅9月份，半導體廠商註冊家數暴增30%，但這些公司大多缺乏半導體相關經驗，有些原本只是海鮮業者或汽車零件商。

例如，大連晨鑫原本在賣海鮮，後來轉型線上博弈，今年5月搶搭半導體熱，砸2.3 億人民幣收購上海 1家半導體公司51%股權；上海新朋原是汽車零件製造商，今年7月註冊成半導體生產商，自去年底以來，在北京、上海等地半導體工廠投資逾 4 億元人民幣。

香港城市大學教授Douglas Fuller分析，這次中小企湧入半導體業熱潮，主要是想領取補貼、或是期望獲得更多補助。他表示，儘管政府常積極推動半導體產業，但一堆不相干的企業瘋狂搶進相當不尋常。

面對美國打壓大陸科技發展，北京政府預計在10 月下旬宣布的「十四五」規劃中，大幅加碼資金力挺晶片產業。部分官媒將此形容為大陸「半導體大躍進」，習近平承諾未來6年內將斥資1.4兆美元發展「國產」半導體。

（中時新聞網 吳美觀）