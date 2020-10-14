傳螞蟻集團暫緩IPO？ 投行：應該是窗口問題

對於螞蟻集團上市是否造成相關潛在利益衝突，相關投行人士透露，推遲上市應該非報導中問題，主要應該是發行窗口問題。

路透稍早援引三位知情人士說法報導，中國的證券監管機構正在調查金融科技巨頭螞蟻集團計劃進行的350億美元股票上市的潛在利益衝突，推遲批准了這個原本可能是全球最大的上市計劃。

不願透露姓名的人士表示，中國證監會正在支付寶在此事中的角色展開調查。此前支付寶作為獨家代銷5檔螞蟻戰略配售基金，是否涉及代銷邊界如何界定、劃分的問題，某知名投行人士表示，公募基金發行是要經過事先批准的，所以發行這事證監會已經同意過，不太可能再調查，而且這個基金的發行是參與戰略配售的，並不參與詢價。主要應該是發行窗口問題。

據媒體報導，對此推遲上市消息，螞蟻集團做出回應：螞蟻集團的上市計劃與其它A＋H股上市一樣沒有明確的時間表，任何關於我們時間表的猜測都沒有根據。

此前，10月8日，伴隨著華夏創新未來的募集成功，5檔螞蟻戰配基金的發售就此落幕，超千萬的認購戶數一舉刷新了新基金發行史上的紀錄。螞蟻集團的旗艦支付平台支付寶，是散戶投資者購買投資於螞蟻集團IPO的五檔中國共同基金的唯一第三方管道，且全天候發行、免認購費等做法，更是給同業帶來衝擊。

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