量大不代表水準高 外商這樣評大陸工業水準

中國大陸是製造業世界第一大國，近期美國發動貿易戰，卻暴露大陸技術上劣勢。瑞典商跨國公司海克斯康(Hexagon)指出，大陸在製造業取得令人矚目成就，但比對該公司大陸、歐美客戶後，就整體工業水準來看，大陸落後歐美20至30年。

海克斯康主要業務領域包括精密測量、工業測量、工業計量、數位化服務等，在50國有近2萬名員工，客戶群包括航太、電子製造、能源重工、醫療機械等領域。

大陸落後主因有2，對自動化與數位化重視程度落後、企業規模與發展程度較小。海克斯康指出，歐美製造業從設廠開始就會規劃自動化，還有如何透過數位管控提升工具機效率；相較之下不少陸企可能寧願多買1輛交通車，也沒有意識到自動化與數位化重要性。

其次，大陸仍以中小企業為主，多半是代工廠，上游設計在國外，只要照客戶要求加工就好，當然缺乏自動化與數位化觀念。在生存壓力不大時問題不會被凸顯，而今年新冠疫情則讓這些企業大約1/3倒閉、1/3掙扎轉型。

海克斯康在報告中提到，所有產品都有從無到有的周期，例如電子業可能1年就換1代，汽車是7年，航太業的生產周期約12年，數位化對於生產周期短的製造業必要性自不待言，對生產周期長的行業則更有必要藉以來降低風險和提高生產效率。

不過海克斯康也提到，數位化轉型有許多門檻，也非一蹴可幾，建議陸企在關注盈利同時也要關注研發，數位化過程只有起點沒有終點，應該避免在技術換代方面落後。

（ 中時新聞網 王毓健）