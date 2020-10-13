陸廠7奈米晶片來了 背後大隱憂是「它」

面對美國打壓，大陸晶片產業近期捷報頻傳，除了中芯國際製程突破外，中興自行研發7奈米晶片已投入商用，5奈米晶片有望在2021年推出，雖是令人振奮的消息，但大陸晶片技術背後仍有大隱憂，就是離不開由台積電代工操刀，中興擅長晶片設計，但跟華為一樣，本身並無晶片生產製造的能力。

第一財經報導，中興主攻3大應用領域，晶片門檻最高的板塊是基地台，此一領域要實現國產化，需要較長時間，光通信和手機產業門檻相對較低。業內人士指出，基地台晶片的成熟度和高穩定性，跟消費級晶片有所不同， 從開發到量產至少需要2年以上的時間。

中興通訊副總裁李暉表示，在5G無線基地台、交換機等設備的主控晶片上，自行研發的7奈米晶片已投入商用，台積電為主要代工廠，5奈米還在實驗階段，有望在明（2021）年亮相。

儘管大陸自製晶片傳捷報，但晶片技術遭卡「卡脖子」問題仍在。中興跨入7奈米、甚至推進5奈米世代，背後最核心關鍵，就是離不開台積電代工製造，跟華為一樣，中興的強項是晶片設計，但並不具備晶片製造能力。

華為消費者業務CEO余承東稍早表示，「華為很遺憾在半導體製造方面，在重資產投入型的領域、重資金密集型的產業，華為沒有參與，我們只是做了晶片設計，沒搞晶片製造，是我們非常大的損失。」

可見大陸晶片產業環節，最大敗筆就是沒有舉足輕重的晶圓代工廠，中芯國際在全球代工市占不到5%，與龍頭台積電的54%市占，差距超過10倍，凸顯大陸官方亟欲加快半導體自主過程中仍有不少挑戰。

（中時新聞網 吳美觀）