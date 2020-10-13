習近平南巡考察被動元件廠 股價不賞臉跌4％

今（10/13）日大陸財經新聞重點摘要：

1.習近平南巡考察被動元件大廠 股價不賞臉跌4％

大陸國家主席習近平進行南巡，12日赴廣東被動元件大廠潮州三環股份有限公司進行考察，強調產業要在核心技術攻關，要求要自主創新、自力更生。

習近平親赴考察的消息，13日開盤激勵三環集團股價，盤初一度漲近7％，不過隨後快速下墜轉跌，現跌幅報4.61％。

新華社報導，習近平12日下午至潮州三環考察，了解企業核心技術攻關等情況。習近平指出，企業要發展，產業要升級，經濟要高品質發展，都要靠自主創新。現在我們正經歷百年未有之大變局，要走更高水平的自力更生之路。

在美國對許多指標中企進行技術封鎖的背景下，大陸近年越來越強調技術自主創新與突破，習近平也在此背景下南巡科技重鎮深圳為首的各城市，將會在14日出席深圳特區40週年大會。

2.李克強開經濟會議 稱完成目標需艱苦努力

大陸國務院總理李克強12日召開會議，與部分地方政府負責人視訊研究分析經濟形勢。李克強提到，要努力實現全年經濟正增長，距離完成全年目標任務仍需艱苦努力。

新華社報導，李克強、國務院副總理韓正12日同部分地方政府負責人進行視訊會議，包括遼寧省長劉寧、江蘇省長吳政隆、福建省長王寧、江西省長易煉紅、陝西省長趙一德匯報了本地經濟形勢並提出建議，認為近幾個月減稅降費等紓困政策效果浮現，經濟持續回升，主要指標逐步恢復。

李克強指出，當前國內外環境依然復雜嚴峻，不確定性增多，完成全年目標任務仍需艱苦努力，要持續做好「六穩」與「六保」，努力實現全年經濟正增長，確保完成今年主要目標任務。

減稅降費方面，李克強強調，減稅讓利是助企紓困的重要支撐，要繼續在後幾個月讓政策落實，讓資金精準用到市場主體上，擴大普惠金融覆蓋面，為更多中小微企業和困難行業提供有效金融服務。

3.陸Q3外貿數據創高 前3季進出口總值轉正

大陸海關總署13日公布數據，按人民幣計，Q3進出口總值、出口總值與進口總值均創季度歷史新高，前3季大陸貨物貿易進出口總值也達到人民幣（下同）23.12兆元，年增0.7％，實現2020年以來進出口累計增速首度轉正。

海關總署數據顯示，Q3大陸進出口總值8.88兆元、年增7.5％，出口總值5兆元，增長10.2％，進口為3.88兆元，增長4.3％。

新浪財經報導，海關總署發言人李魁文指出，前3季防疫物資出口增長較快，其中包括口罩在內的紡織品出口增長37.5％，醫藥材及藥品、醫療儀器及器械出口分別增長21.8％、48.2％。出口部分從4月開始就連續6個月正增長，前3季累計增長1.8％，其中防疫物資就拉動出口增長2.2個百分點，宅經濟商品則拉動出口增長1.1個百分點。

此外，大陸前3季主要大宗商品和重點農產品進口量增加。

外貿方面，大陸前3季對美國出口按人民幣計年增1.8％。對東協、歐盟、美國、日本、韓國進出口總值分別為3.38兆元、3.23兆元、2.82兆元、1.61兆元、1.45兆元，分別年增7.7％、2.9％、2％、1.4％、1.1％。

4.陸9月進口增13.2％ 大幅超預期

大陸海關總署13日公布數據，以美元計，9月份出口總值較去年同期增長9.9％，進口總值增長13.2％。半導體與農產品的擴大進口是造成進口數據超預期的主因之一。

新浪財經報導，以美元計，大陸9月出口增長9.9％，預估值為10.0％。進口增長13.2％，大幅超過預估值0.4％。

海關總署發言人李魁文指出，大陸積極擴大關鍵零組件和消費品進口，有效保障國內生產和人民生活需要，同時也為穩定全球經濟貢獻力量。前3季度，大陸積體電路進口增長16.6％，糧食、肉類和醫藥品進口也分別增長了20.7％、87.3％和10.5％。

在中美貿易方面，海關總署指出，前3季，中美貿易總值為人民幣（下同）2.82兆元，年增2％。其中，對美出口2.18兆元，增長1.8％，自美進口6,408.6億元，增長2.8％。前3季度，對美出口機電產品1.31兆元，增長1.4％，占同期對美出口總值的60％。其中，筆記本電腦1,620.9億元，增長14.4％，出口手機1,286.9億元，下降3.4％。進口方面，前3季，我自美進口農產品913.9億元，增長44.4％。