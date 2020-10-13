Mate 40尬蘋果 華為余承東末日突圍這樣說

華為余承東確認Mate 40手機10月22日發表 能否在台上市成謎

在中美貿易戰的壓力下，華為（Huawei）正式宣佈將在10月22日舉辦Mate40系列線上發表會。這是華為因為貿易戰禁令，被斷供晶片後首次的對外發表會，外界不僅關注Mate40系列手機在市場上的命運，華為將會如何維持華為手機業務的命脈，也預計將是場中被關注的焦點。

華為消費者業務CEO余承東日前在個人新浪微博宣布，將會在10月22日晚上10點舉行Mate40系列的全球線上發表會，除了Mate40系列手機之外，麒麟（Kirin）9000晶片也將發表。由於中美貿易戰，Mate40系列預計將是最後一款採用麒麟晶片的華為手機。

華為Mate40系列，則預計包含Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+以及Mate 40 RS保時捷設計特別款等4個機種，預計全系列都採用左上角挖孔設計以及曲面螢幕。

陸媒傳聞Mate 40標準版將採用三攝＋曲面螢幕的方案；高階配置的Mate 40版本則預計採用曲率更高的瀑布螢幕設計，以及四攝方案（當中含有一顆潛望攝影鏡頭）。預計機身背面的主相機仍將採用圓盤的設計，跟Mate30系列風格很接近。

因為中美貿易戰的影響，華為Mate30系列開始在全球市場的版本（不含中國大陸版本），都無法內建GMS（Google Mobile Service），也沒有Play Store應用程式商店。

這導致華為推出了HMS(Huaweri Mobile Service)以及AppGallery應用商店來應對，但是在海外市場的銷售就遭受影像。

在台灣Mate30系列也曾舉辦發表會但是隨後取消在台上市計劃，而2020年上半年發表的P40系列也遲遲未在台上市。就此推測，台灣的消費者能否買得到Mate40系列，當前情況仍是並不樂觀。

（中時新聞網科技 黃慧雯）

華為末日突圍 余承東：沒有誰能夠熄滅滿天星光

在美國封狂追殺，分階段發布禁令後，華為自9/15起，已面臨晶片斷供困境。對此，華為消費者業務CEO余承東認為每一位開發者，都是華為要匯聚的星星之火，他並激勵員工，強調「沒有誰能夠熄滅滿天星光」，也正好呼應了華為CEO任正非前走訪國內多家高校時的發問，「如果有人擰熄了燈塔，我們怎麼航行？」

新浪報導，在日前的華為開發者大會2020上，余承東表示，打造一個生態非常難，但是我們的發展速度超出了預期，在180萬開發者的支持下，全球第三大移動應用生態正在快速發展。

而在全球180萬開發者的支持下，華為移動服務（HMS）生態迎來了高速增長，即超過9.6萬個應用集成HMS Core，華為應用市場（AppGallery）全球活躍用戶達4.9億，2020年1月至8月AppGallery應用分發量達2610億，全球第三大移動應用生態已經成形。

華為鴻蒙2.0版本（HarmonyOS2.0）也正式亮相。HarmonyOS將正式開源，從9月10日起，HarmonyOS將面向大屏、手錶、車機等128KB~128MB終端設備開源，2021年4月將面向內存128MB~4GB終端設備開源，2021年10月以後將面向4GB以上所有設備開源。而鴻蒙系統將在12月面向開發者推出手機版本。

報導指出，華為取得這些進展意味著什麼？僅僅是為了應對美國打擊嗎？或許不僅限於此。華為正在搶抓下一個物聯網、移動終端的黃金十年，顛覆全球軟件構架生態，而且華為打造的是更加開放的系統和生態。

根據華為介紹，鴻蒙OS是一個面向全球開源的操作系統，打通手機、電腦、平板、電視、汽車和智能穿戴設備等，將這些設備統一成一個操作系統，該系統是面向下一代技術設計的，能兼容所有安卓App和所有Web應用。

華為消費者業務軟件部總裁王成錄在會上也表示，我們希望所有開發者一起團結起來，共贏終端產業下一個十年，共享分布式領先能力，共創全場景創新生態。

文章來源：新浪財經

（中時新聞網 葉明芳）