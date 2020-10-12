習近平南巡 陸港股超high

疫情、中美、香港等議題嚴峻之際，中共中央總書記習近平已抵達廣東，啟動「南巡」考察，並將於14日出席深圳特區40週年大會。習近平此刻南巡的意義加上粵港澳等再獲重大利多政策加持，帶動陸港相關類股集體爆升，助推三地股市均大漲逾2％。

值得注意的是，中共19屆五中全會也即將召開，有分析指出，雖按照慣例，深圳特區「逢十」慶典時，大陸最高領導人均會出席，但在美國結盟國際以升級對中國圍堵之下，北京此刻或有意用最高規格方式，壯大香港與深圳合作聲勢，以重振各方信心。

大陸領導人南巡是經濟改革的重要象徵，大陸已故領導人鄧小平曾在1972至1992年期間進行八次南巡，其中1992年造訪深圳、上海等城市，堅定確立改革開放里程碑。至於習近平曾在接任中共總書記的2012年及2018年兩度「南巡」。本次南巡，被視為將進一步加大粵港澳大灣區等地域改革開放的重要訊號，且在科技重要性日益大增的當下，科技重鎮深圳將是未來大灣區甚至大陸經濟發展的火車頭。

在大陸國務院11日印發「深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020～2025年）」後，新華社12日一早披露習近平出席的消息，激勵陸股演出開高走高收最高行情，上證綜指12日收盤大漲2.64％收報3,358.47點，深證成指收漲3.15％報13,708.07點，其中創業板指更是收漲近4％。港股恒生指數同樣漲逾2％，大漲530點收報24,649.680點。

此外，根據香港經濟日報報導，12日網路上出現許多習近平到訪廣東潮州老城區的照片與影片，顯示習近平的第三次南巡已經展開。南華早報也引述消息人士說法稱，習近平此行將會見港澳特首林鄭月娥、賀一誠。大陸自2019年公布大灣區規劃綱要，並提出要在深圳建設社會主義先行示範區，2020年更進一步，給予深圳資本市場、科技領域甚至數位人民幣項目更大空間進行探索與嘗試，外界深信後續還會有更多的政策利多。