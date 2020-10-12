習近平將出席深圳特區慶祝大會 概念股暴漲

今（10/12）日大陸財經新聞重點摘要：

1.習近平14日出席深圳特區建立40周年慶祝大會

新華社旗下微博新華視點公布，深圳經濟特區建立40周年慶祝大會將於14日上午在廣東省深圳市舉行。大陸國家主席習近平屆時會出席大會，並發表重要講話。

「南華早報」稍早引述消息人士報導，習近平此行亦會會見香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠，但尚不確定兩名特首是否會單獨和習近平會面，而習近平最快可能於13日抵達廣東。

香港經濟日報報導，深圳經濟特區成立於1980年8月，是時任中國領導人鄧小平改革開放政策下，大陸最早成立一批經濟特區之一。深圳經濟特區成立10、20、30周年時，時任國家主席江澤民、胡錦濤皆有到訪深圳並發表講話。

2020年深圳經濟特區成立40周年時值中美科技戰，美國對中國高科技產業圍追堵截，而深圳作為中國改革重地和科技中心，習近平此時南巡深圳既是繼承了過去領導人傳統，同時亦添了應對今日時局的意味。

此外，2020年10月25日是抗美援朝70周年，中央料有大型紀念活動，而中共中央第十九屆五中全會會於10月26至29日舉行，會研究關於制訂「十四五規劃」和2035年願景目標，習近平在此之前到訪深圳，分析認為是要發放重要信息。

2.恒指開高走高漲逾300點 深圳概念股暴漲

香港恒生指數12日跟進A股飆漲走勢，同步上揚漲逾百點。恒生指數開高走高，開盤升98點報24,217點；國企指數開高38點，報9,656點。

截至12日10點53分，恒指報24,488.24點，上漲369.11點，漲幅1.53％。國企指數報9,811.03點，上漲193.18點，漲幅2.01％。

大陸國家主席習近平14日將赴深圳出席深圳特區建立40週年慶祝大會，市場預期推動深圳包括股市的綜合改革等，深圳概念股12日暴漲。

總部位於深圳的騰訊及比亞迪股價大幅上揚，騰訊H股12日盤中最高來到553.5港元，創1個月高點，截至10點50分，騰訊報549.5港元，漲幅1.85％。比亞迪H股報123港元，漲幅0.49％。另外，平安保險H股報82.7港元，升2.35％。中興通訊報19.88港元，漲幅5.07％。

3.陸前三季期貨市場火爆 成交年增逾四成

中國期貨業協會公布最新數據顯示，1月至9月大陸全國期貨市場累計成交量為4265.32百萬手，累計成交額為人民幣302.80兆元，分別較上年同期增長47.17％和41.29％。

其中，上海期貨交易所累計成交量和成交額分別年增45.6％和34.93％；鄭州商品交易所累計成交量和成交額分別年增29.8％和25.43％；大連商品交易所累計成交量和成交額分別年增63.86％和46.17％；中國金融期貨交易所累計成交量和成交額分別年增77.66％和73.69％。

值得注意的是，2020年前三季，上海國際能源交易中心成交量較上年同期增長21.51％，但成交額卻下降30.69％。專家認為，成交額下降主要是2020年以來國際油價大跌，境內原油期貨成交額也隨之大幅減少的緣故。但從成交量仍呈現增長來看，可見原油期貨依舊交投活躍，市場運行平穩。

4.人行副行長：中美關係嚴峻 資訊技術供應鏈存風險

中國人民銀行副行長范一飛12日撰文稱，當前中美關係複雜嚴峻，資訊技術供應鏈安全存在巨大風險，極端情況下將嚴重影響中國金融網路和資訊系統穩定運行；同時，金融與科技的深度融合，在傳統技術風險挑戰之上，還帶來資料安全治理複雜度增高、新興技術成熟度不夠、非理性使用新技術等諸多新型風險。

范一飛的文章刊登於人行旗下的「中國金融」雜誌，他稱，要強化金融網路安全頂層設計，推出金融網路安全、金融關鍵基礎設施保護等規章，制定金融網路安全等級保護等規範。

范一飛強調，應規範金融數據的分級分類安全管理，重點針對海量資料存儲、跨境資料流程動、個人資訊保護等方面建立長效安全防護機制，嚴防金融資料資源洩露、篡改與不當使用。

文章並表示，要聚焦金融資訊化重大科學前沿問題和理論瓶頸，加大核心晶片、作業系統、量子通信等底層技術金融應用的前瞻性與戰略性研究攻關，搶佔資訊化發展制高點。文章還稱，要讓科技治理更現代。要加強監管科技應用，搭建多層次、系統化的數位化監管體系。

5. 人行12日起下調外匯風險準備金率 人民幣離岸價一度跌逾500點

中國人民銀行10日晚間閃電宣布將於12日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率由20％下調至零，被視為出手穩匯大招。反映國際投資者預期的人民幣兌美元離岸價12日因此大幅走貶，離岸價以6.7093元開盤，隨後一路走低，最低貶值至6.7412，較上日收盤價貶值505個基點。截至12日11點20分，離岸價跌勢稍緩，報6.7160元，下跌282個基點，跌幅0.42％。

這是人行時隔26個月再度調整遠期售匯業務的外匯風險準備金率。人行稱，今年以來，人民幣匯率以市場供求為基礎雙向浮動，彈性增強，市場預期平穩，跨境資本流動有序，外匯市場運行保持穩定，市場供求平衡。

澎湃新聞報導，浙商證券首席經濟學家李超認為，遠期售匯業務的外匯風險準備金制度作為一項外匯市場的逆週期宏觀審慎管理措施，本次準備金率下調意味人民幣仍有內生升值動力，下調的主要原因是企業遠期購匯行為回歸理性，後續人民幣仍有一定的升值空間，核心原因在於企業的結匯行為。

華創證券首席宏觀分析師張瑜也認為，政策本意更像是合理退出，外匯風險準備金僅在短期對市場情緒有效，但無法改變長期趨勢，匯率長期趨勢仍由中美息差和基本面決定，政策調整的情緒影響必然存在，人民幣匯率開盤或有短期明顯走弱，但當下人民幣匯率本身仍以波動彈性為主。