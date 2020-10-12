胡潤中國10強消費電子企業 華為穩居榜首

胡潤研究院12日公布「2020胡潤中國10強消費電子企業」，華為以人民幣（下同）1.1兆元價值成為中國最值錢消費電子企業，小米以4,340億價值排名第二；VIVO價值首次超過OPPO，以1,750億排名第三。

中新網報導，這是胡潤研究院首次發佈該榜單，調研範圍僅包括中國大陸民營企業。榜單是按照企業市值或估值進行排名。上市公司市值按照2020年9月30日的收盤價計算，非上市公司估值參考已公開的、最新一輪融資估值，或參考同類上市公司估值。

消費電子指消費者日常生活使用的電子產品，主要指智慧手機及各類可穿戴設備等。榜單不包括格力、美的、海爾等傳統家用電器企業以及科沃斯等以掃地機器人為代表的智慧家電企業；部分企業，如科大訊飛也推出了錄音筆、智慧辦公本等消費電子產品，但占總收入的比例不足50％，也未納入榜單範圍；上榜企業以B2C為主要業務，部分企業如做AirPods的歌爾股份和做電子霧化器的思摩爾，價值都超過了千億，但是以B2B為主要業務，因此也不在榜單上。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，中國消費電子領先品牌是在海外認知度最高的中國品牌，特別是華為、小米、VIVO、OPPO、聯想，以及暢銷非洲的傳音手機。

胡潤進一步稱，受美國制裁影響，華為面臨不小的困難，價值從2019年的1.2兆元下降到2020年的1.1兆元。華為從資訊與通信基礎設施業務成功發展出消費電子業務，2019年華為消費者業務收入年增超過30％，占集團總收入的比例已經接近六成。華為消費者業務以手機為主，2019年華為智慧手機發貨量超過2.4億台，市佔率達到18％，居全球前二；5G手機市佔率全球第一。