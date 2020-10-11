迎戰老美！任正非：華為當家者將是「他」

為封殺華為晶片的取得，美國政府祭出的禁令已於上月生效。華為創辦人兼CEO任正非在最新的談話表示，面對美國，華為要做好兩件事，一要自強，二要開放，逐步由「專家」專家來當家，不是誰的官大誰就做決定。

華為員工交流網站「心聲社區」昨刊出任正非對員工最新談話，談到了華為的人才管理問題和對激勵機制的看法。他認為，華為要學習尊重專家，未來要逐步由專家來當家，要給予外來專家、新進博士及天才少年適當的輔導、合理的評價和耐心等待，他們是明天的希望。

任正非還談到了華為應對美國的情況，「最終還是我們自身要做好，第一要自強，第二要開放，自強了就敢開放。」在他看來，專家埋頭幹，就是自耕農。世界是開放的，國內專家要加強自己洋化，多上網、多讀文獻，更努力學習西方先進的思想，要做蓄電池不停充電，然後也要做燈塔，燃燒自己照亮別人。

同時，專家要敢於參加會戰，你不參加會戰就不能提高綜合能力。不要認為自己是做這個的，就只能垂直往上做。參加會戰不能固執己見，因為會戰會有多學科的專家一起，你要去向別人吸收營養，理解別人的架構等各種東西，在一起形成綜合平台。

他指出，華為在大的優勢上超越美國是困難的，美國的技術很強，但是公司綜合起來就有實力了。端、管、雲、芯–世界只有華為一個公司，綜合平台就是公司的優勢，華為完全可以在這個綜合優勢上做到世界第一。

任正非分析，公司倡導集體主義下的個人英雄主義，我們允許個人英雄主義，但你先要有集體主義。專家的創新如果完全脫離大平台，一個人孤軍奮戰，最後脫離平台造出來一個模塊，不是公司需要的。

他說，專家想要發揮價值出來，要有矢志不渝的精神，第一是自己要吶喊，不能等著別人來發掘，煤炭在地下幾千萬年，我們才知道這裡有煤炭、石油，對於不合理的人力資源政策，你該攻擊就攻擊，到心聲上去吶喊，大家一起是有可能改天換地，打破官僚主義的;第二是我們要建機制，機制有利於人才的成長和才能的發揮。

任正非認為，要改變對知識分子的評價制度和長遠看法，要向美國、俄羅斯等國學習尊重專家，否則就無法正確地發揮出科學家、專家、人才的價值。未來應該逐步由專家來當家，對外招專家要尊重，並推動專家垂直循環起來，避免論資排輩、整齊劃一的晉升控制模式造成優秀人才流失。

最後，對於現在專家團隊的調整，他強調，專家隊伍的變革先不要到市場推廣，先在ICT研發試驗，找個產品線先摸索，摸出經驗再說。試點的規模不要大，聲音不要太響，摸著石頭過河，每走一段，我們再討論一次，不斷前進。

（中時新聞網 葉明芳）

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