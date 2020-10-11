推進人民幣國際化 深圳開展跨境資金池試點

為結合粵港澳大灣區發展，並探索下一步制度性改革，中共中央辦公廳、國務院辦公廳11日公布「深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）」，其中金融開放更是一大重點，除開展本外幣合一跨境資金池業務試點，並支持深圳在推進人民幣國際化先行先試。

新華社報導，2020年為深圳設立經濟特區40周年，在此時間點推出「方案」，正是為深圳的下一個五年做出詳細規劃。中新社「國是直通車」微博分析，「方案」定位頗高，從「兩辦」聯合公布該「方案」，可見這是在中央改革頂層設計和戰略部署下，支持深圳改革試點的舉措。

分析稱，「方案」定下未來五年目標，確立三大時間點。一是2020年，在市場化配置、營商環境優化、城市空間統籌利用等重要領域推出重大改革措施，制定實施首批綜合授權事項清單。二是2022年，各方面制度建設取得重要進展，形成一批可複製推廣的重大制度成果。三是2025年，重要領域和關鍵環節改革取得標誌性成果，完成試點改革任務。

「方案」尤其著重金融與資本市場的先行先試。包括試點創新企業境內發行股票或存託憑證（CDR），建立新三板掛牌公司轉板上市機制。依法開展基礎設施領域不動產投資信託基金試點。並支援開展數位人民幣內部封閉試點測試，推動數位人民幣研發應用和國際合作。