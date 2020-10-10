景區破產？陸A級景區爆發債務危機

大陸「十一」長假引發「報復性旅遊」，但有些知名景區卻因挨不住疫情而停擺，最終在黃金周來臨之前便關門倒閉。其中，大陸旅遊景區等級最高的5A級景區野三坡更因為面臨人民幣（下同）9億元的負債問題而宣布破產。

綜合陸媒報導，作為大陸景區最高等級的野三坡在6月傳出破產消息。此前，河南洛陽4A級景區養子溝景區也張貼公告申請破產。

大陸的知名景區雖然在過去湧入了大量的人潮，但若觀察其財務，很多景區營運方已欠下巨債，難以承受疫情期間導致的停擺。

養子溝景區主打山水峽谷觀光，由於該景區適合避暑，頗受遊客喜歡，並曾榮獲「大陸最佳休閒度假勝地」美名。不過，知情人士指出，養子溝景區經營一直處於虧損狀態，同時背負大量債務。截至申請破產前，該景區的債務已超過1億元。

此外，野三坡景區曾在2018年接待600萬人次的遊客，門票收入高達1.3億元。然而，該景區的營運方、河北野三坡旅遊投資公司應收賬款質押共計有14筆，其中，絕大多數景區門票收費權質押，有的景區門票甚至已被重複質押8次以上。

事實上，河北野三坡旅遊投資公司負債已達到7億多元，到期應支付的金融租賃借款、短期借款、應付工程款項等累計超過9億多元，負債率達到69％。在財務問題日益嚴重的情況下，該公司最終向政府申請破產。

雖然大陸旅遊景區都有自然資源的優勢，但這並不意味著著可以輕鬆賺取門票收入。報導指出，養子溝景區投資數億元，開發了108個景點，又興建老年公寓、休閒度假別墅等旅遊設施。但該景區沒有突出的特色，公共設施較為陳舊，經常沒有旅客前往。

另外，大陸4A級狼牙山景區也因玻璃棧道安全事故問題，導致遊客數量暴跌。該棧道長達5公里，每1公里造價約為1,000萬元。但這條棧道並未帶來太多遊客流量，反而因為接連出現安全事故後被迫關停，遊客數量也逐月下滑，成為無人問津的景點。

事實上，景區開發是一門長週期的生意，背後涉及投資金額動輒數億甚至十億元，經營者對企業必須做好預期收益的評估，切勿過於樂觀，盲目擴張，否則將造成大量損失。

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