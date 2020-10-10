大陸十一長假變成喜宴馬拉松 婚慶消費暢旺

2020年大陸的「十一」長假堪稱是最「喜慶」的假期，眾多婚宴不僅擠爆了所有飯店，結婚熱也帶動了黃金、首飾、蜜月旅行、家電等周邊消費，相關行業都希望藉著這波婚慶市場東風迎接一波銷售高潮。

中新網報導，一家婚顧公司負責人表示，2020年上半年受疫情影響，該公司虧損了人民幣（下同）200多萬元。所有婚顧公司都希望可以趁著「十一」黃金周全力衝案，冀望在年底結婚淡季之前回血止損。

婚顧業者稱，「十一」長假眾多新人搶著結婚，其中不少是受疫情影響，由上半年延期至今；另外也有從海外婚禮轉為國內婚禮的新人。業者稱，過去幾年海外婚禮出現爆發增長，約占總體婚禮的15％～20％間，2020年海外婚禮全因疫情影響轉回大陸本地市場，也讓「十一」期間的婚宴更加火爆。

業者稱，以承辦婚宴的酒店來說，早在三個月前已全部訂滿。其他如婚禮主持、負責梳化的新娘秘書，也是一位難求。若未及早安排，業者稱，「十一」期間有的婚禮主持甚至要額外加價2萬元以上。另外還有化妝師在長假期間開價8,800元，價格不算低，依舊檔期全滿，7天接了14場婚禮，收入超過12萬元。

結婚熱也帶動了鑽石、黃金、首飾、新婚蜜月遊、家電等婚慶周邊消費。除了結婚所需的傳統金飾銷售火爆，男士西裝與情侶手錶的銷售同樣暢旺。報導稱，一家百貨公司負責人表示，長假期間，該店的西裝套裝和手錶銷售額增長都在50％以上。

另外，新房家電一站式購齊的方案，也廣受新婚夫婦歡迎。阿里巴巴統計顯示，10月1日～3日，天貓線上家裝品牌成交爆發強勁，訂製衣帽間的銷量較上年同期激增逾25倍，婚慶熱帶動了相關線上消費的增長。

也並非所有人都喜歡這場喜宴馬拉松。有大陸網友稱，在節前一口氣收到5張紅色炸彈，5,500元的月薪至少有一半要包紅包，讓她欲哭無淚。另有網友開玩笑建議，「為了收回紅包本必須結婚！」「趕緊拉黑其他不熟的同學朋友」。

延伸閱讀

大陸「十一」假期檔期 票房創影史第二

大陸十一長假 旅遊消費人財兩旺

香港十一長假旅客年減99.9% 澳門重跌87%