在岸人民幣連過13關 升破6.70

收盤升幅15年最狂

大陸「十一」長假結束，節後首個交易日，在岸人民幣9日開盤狂追離岸價，午後收盤時以6.7135元匯價創近18個月新高，以1.43％升幅創下逾15年來單日最高紀錄。夜盤時段在岸與離岸維持強勢，根據中國貨幣網報導，在岸價盤中升至6.6970，相較節前收盤價6.8106連破13個關口，全日漲逾1,100個基點。

在長達八天的黃金周期間，離岸人民幣價累計漲逾600點，9日開市，中國人民銀行將中間價定為6.7796，較上一交易日升305點，超越市場預期，受此帶動及補漲效應，在岸人民幣開盤後跳空大漲722點並持續走升，至官方收盤時間下午4：30收報6.7135，較9月30日收盤價大升971基點。美元走弱、大陸國內基本面相對強勁，是本輪人民幣升值主因。

路透引述交易員分析，9日在岸人民幣強勢補漲以彌補與離岸價的缺口，短期若風險情緒持續，人民幣仍有走升空間，但美國大選前波動率料加大。目前美國大選民調顯示拜登支持率領先，意味中美貿易戰風險將降低，亦對人民幣匯價構成支撐。

南華期貨研究所馬燕預計，第四季人民幣走勢整體樂觀，或將保持在6.50～7.05元區間。由於大陸經濟回升力度明顯優於歐美等國，預計第四季將延續強勁復甦趨勢，加上人民幣資產具備配置吸引力，有利於進一步吸引跨境資金流入，對匯率將提供堅強支撐。

此外，馬燕認為，雖然美元未必會貶值，甚至可能在第四季出現整體震盪向上的走勢，但預計人民幣與美元指數相關性將會下降，人民幣依託基本面維穩。

中國證券報則分析，第四季人民幣匯率升值預期仍面臨諸多變數。9月17日起，離岸人民幣對美元曾出現三連貶，9月23日跌逾400點，之後幾個交易日在局部低點震盪，直至9月30日晚間又出現大漲。在此期間，美元指數持續反彈。機構認為，由於美股估值過高，避險情緒升溫導致美元指數反彈。展望第四季，美元匯率可能走強，從而對人民幣匯率形成壓力。