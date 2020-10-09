關8天後 人民幣恐怖暴漲 專家：下一波小心

大陸「十一」8天長假結束，今（9）日股匯補漲雙雙告捷，除了股市飆漲1.89%外，在岸人民幣也狂噴，早盤一度大漲900個基點，一度升至6.7230，創下去年4月來新高。專家提醒，儘管市場普遍認為人民幣匯率長期可望穩定走升，但經歷第3季大漲後，第4季受到美國大選效應影響，屆時人民將承受壓力。

新浪財經報導，在近期美元持續疲弱和大陸經濟基本面強勁復甦助攻下，拉抬本波人民幣升值行情。9月以來，美元指數從今年低點91.75回升至93.48，但同期人民幣匯率卻依然保持上漲趨勢，從6.82一路攀升至6.72附近，人民幣第3季漲幅更創下過去12年以來單季最大。

在大陸十一長假期間，離岸人民幣對美元匯率漲幅超過500個基點，帶動在岸人民幣今開盤跳空補漲，早盤最高一度來到6.7094，迅速追趕離岸匯率假期的升勢，兩地匯率雙雙逼近6.7關卡，創2019年4月以來新高。截至台北時間9日13時45分，在岸人民幣狂漲1.16%、暫報6.7117。

人民幣在第3季大漲後，接下來會怎麼走？報導引述分析師看法指出，儘管市場普遍認為人民幣匯價長期可望穩定走升，但受到美國大選效應和季節性因素等影響，美元指數第4季將出現反彈，因此人民幣恐面臨下修壓力，但緊貨幣、寬信用周期仍在，可望中長期支撐人民幣升值。

澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh表示，人民幣兌美元中間價9日大幅上調305個基點，反映出大陸人銀不介意在岸追上離岸的漲勢，若拜登在美國總統大選中勝出，將進一步激勵人民幣上漲至6.6。

（中時新聞網 吳美觀）

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