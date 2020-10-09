螞蟻集團5檔戰略配售基金 售罄

華夏基金8日晚間公告，華夏創新未來18個月封閉運作混合型證券投資基金提前結束募集，至此，市面上5隻主打螞蟻集團戰略配售的基金全部售罄，合共募集資金人民幣（下同）600億元。

其他4款基金分別為匯添富創新未來、中歐創新未來、鵬華創新未來及易方達創新未來。每檔基金規模均為120億元。在認購期內，平均每秒有八位投資者下單，基金人均投入6,000元。

螞蟻集團旗下支付寶公告稱，五隻在該平台獨家開售的創新未來18個月封閉混合基金獲得累計超1,000萬人認購。

潛在的投資人和分析師們表示，螞蟻集團在海外的業務非常有限，就算美國實施限制措施，對其350億美元的首次公開發行（IPO）可能也不會產生很大影響。稍早外媒報導指出，由於擔心螞蟻集團和騰訊的數字支付平台威脅國家安全，美國正在考慮針對它們祭出限制措施。

螞蟻集團計劃在上海和香港兩地上市，最早可能本月進行。消息人士稱，這可能是全球最大規模的IPO，將超過沙特阿美去年12月294億美元的規模。

傳螞蟻仍未通過上市聆訊 或未能趕美大選前掛牌

阿里巴巴關聯企業、支付寶母公司螞蟻集團早前宣佈，在港交所和上交所科創板尋求同步發行上市。不過據外媒報導，港交所上市委員會仍未就螞蟻集團進行上市聆訊，令螞蟻集團未必可趕及美國總統大選前上市。

報導指出，上海科創板已放行螞蟻集團，本身預料港交所於上星期，由28名外部專家組成的小組在舉行上市聆訊，但最終未有通過。有消息更指，8日的上市委員會例會，螞蟻集團亦尚未聆訊。

有傳美國政府正研究限制螞蟻集團及騰訊旗下的電子支付平台，分析相信，若要避開美國總統大選後的潛在市場波動，螞蟻僅餘下周的聆訊機會。

港交所上市委員會按例每周四舉行例會，計及香港上海兩地的招股和定價流程，本港新股上市定價及掛牌交易期間有T+5空檔，換言之要在美國總統大選日前上市，空間愈來愈窄。