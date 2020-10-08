大陸十一長假 旅遊消費人財兩旺

大陸「十一」8天長假結束，旅遊及消費傳出人財兩旺的捷報，零售和餐飲全面復甦，帶動日均銷售額年增近5％。相較於「五一」長假，「十一」期間旅遊人次成長5.5倍，旅遊收入成長9.8倍，大陸國內旅遊市場已恢復疫情前榮景，將為經濟的強勁復甦提供巨大的動能。

自8月以來，大陸大部份旅行限制已鬆綁，各大景點提供的折扣和優惠活動助推遊客在國內旅遊。在國內旅遊收入方面，「十一」總收入為人民幣（下同）4,665.6億元，恢復至2019年同期的68.9％，是今年「五一」475.6億元收入的9.8倍。

綜合各部委公布數據，「十一」期間，全大陸零售和餐飲重點監測企業銷售額約1.6兆元，日均銷售額仍比2019年同期增長4.9％。商務部表示，2020年「十一」假期在各地做好疫情防控前提下，積極展開刺激消費活動，消費需求釋放，市場人氣攀升，國內大循環活力強勁。

在旅遊人次方面，「十一」假期中，大陸國內旅客6.37億人次，恢復至2019年同期的79％，為「五一」假期國內旅客1.15億人次的約5.5倍。

不過數據顯示，鐵路方面，1至7日發送旅客年減16.94％，但8日預計發送旅客1,224.7萬人次，估增4％。1至8日，全國道路預計發送旅客與上年假期日均客運量相比下降30.93％。民航方面，發送旅客年減8.7％。但根據攜程統計，「十一」期間，機票、火車票、汽車票等各類出遊方式均實現全面增長。其中，機票訂單量比9月增長超過100％，火車票訂單量月增超過300％，汽車票月增長超過200％。

此外，阿里巴巴公布的「2020『十一』假期消費出行趨勢報告」也指出，2020年黃金周呈現3大趨勢：團圓成主題，家人聚起來、出遊高漲，大家動起來、消費情緒旺盛，中國經濟活起來。

在疫情穩定控制下，不少民眾表示，將「十一」假期當成農曆新年來補過。大陸國務院發展研究中心市場經濟研究所所長王微分析，消費需求的集中釋放，顯示大陸消費市場正在強勁復甦，也預示著消費市場強大的創新活力。