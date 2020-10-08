今（10/8）日大陸財經新聞重點摘要：

1.傳陸重返美元債券市場 擬募60億美元

外媒引述知情人士透露，大陸準備連續第4年重返離岸美元債券市場，計畫透過12日當周的新債發行籌集約60億美元。

香港信報報導援引外電消息，知情人士表示，大陸財政部計畫發行的債券，可能包括3年期、5年期、10年期和30年期。

大陸於2019年11月發行一筆美元債券，籌資60億美元，此外還發行40億歐元債券，為長達15年後重返歐元市場。

有分析指，雖然中美緊張情勢升級，但大陸在美元債券市場交易一如以往。大陸長期以來一直希望利用主權債發行，來幫助其企業借款人更好地為債券定價，進而發展出更強大、更深入的離岸債券市場。

在借貸成本處於低位之際，全球掀起發債熱潮，大陸也將加入此一行列。由於大陸的離岸債券供應稀少，分析師預計，新債券將迎來旺盛的需求。

2.名創優品擬赴美上市 最多募5.6億美元

騰訊參與投資的平價零售品牌名創優品（MINISO）推進在紐交所上市計畫，擬發行3,040萬股美國存託股（ADS），招股價介於16.5至18.5美元，最多集資5.6億美元。名創優品此次首次公開發行（IPO）承銷商為高盛、美銀證券。

香港經濟日報報導，根據名創優品7日遞交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，騰訊、高瓴資本目前分別持有名創優品5.4％股份。截至2020年6月，名創優品門市數量達4,222家，其中2,533家在中國，其餘1,689家在海外。

名創優品於2020財年（2019年7月至2020年6月）的營收達到人民幣（下同）89.79億元，但持續經營業務轉虧1.3億元，全年虧損2.6億元。

3.陸金所申請赴美IPO 未披露招股規模

中國平安保險旗下財富管理平台陸金所7日遞交赴美上市申請，但其遞交的招股說明書未披露招股規模，但設定1億美元的留位費（Placeholder）。外媒此前報導指出，陸金所擬集資20億至30億美元。

留位費是計畫在美上市的公司，在股票上市申請登記表中暫時填上的集資額。一般小型集資上市計畫會填1億美元，大型的則會填10億美元。但隨著上市不同階段，金額會有所改變。

路透報導，陸金所在申請文件中指出，希望在紐交所發行美國存託股（ADS），代碼為「LU」。高盛、美銀證券、瑞銀、匯豐及中國平安證券是陸金所招股的主承銷商。

陸金所於2011年成立，是大陸大型線上財富平台之一，中國平安保險持有陸金所40.61％股份。根據中國平安保險2020年第一季財報顯示，截至3月底，陸金所客戶資產規模較年初增長2.3％至人民幣（下同）3,548.48億元，管理貸款餘額較年初增長9.5％至5,062.75億元。

此外，陸金所在2018年完成C輪融資，並引入多家國際知名投資機構，完成融資後的估值為394億美元。此前，中國平安保險旗下已上市的獨角獸企業，平安好醫生、金融壹賬通市值分別為184.7億美元、93.36億美元。若以陸金所在2018年的估值與這兩家公司相比，該公司的上市前景相當可觀。

4.港匯偏強 港金管局再注市場逾27億港元

港元匯價持續偏強，再次觸發7.75港元兌1美元強方兌換保證。香港金管局在紐約市場尾盤再度承接美元，向市場注入27.51億港元，以捍衛香港聯繫匯率制度，維持港元穩定。

香港信報報導，香港銀行體系總結餘9日進一步增加至2,734.83億港元。

香港金管局稍早時已釋出11.63億港元，加上此次注資，一天內已合計向市場釋放39.14億港元資金。

5.彭斯：川普對陸持續強硬 大陸要為疫情負責

美國副總統候選人電視辯論會談及對中政策，美國副總統彭斯（Mike Pence）8日在會中強調，美國總統川普會持續對中國大陸強硬，並使中美雙方公平競爭，但同時也會讓中國大陸在「對美做出的不公平行為」上負責。

美國總統大選將於11月舉行，共和黨及民主黨的副總統候選人彭斯（Mike Pence）和賀錦麗（Kamala Harris）於當地時間7日晚間（台灣時間8日上午9時）在美國猶他州鹽湖城，舉行副總統候選人電視辯論。

香港信報報導，當被問到中國大陸是盟友還是對手時，彭斯表示，首先中國大陸需要為新冠肺炎疫情負責，因為中國大陸和世界衛生組織不坦白，直到2月中才通知新冠肺炎的重要資訊。

賀錦麗則未正面回應中國大陸是敵是友的問題，僅表示川普對中國大陸的立場，讓成千上萬美國人喪失生命、工作，使美國經濟受損並導致工廠倒閉。賀錦麗批評彭斯稍早將美國與中國大陸的貿易戰視為一項成就，但美國其實是輸掉貿易戰。

賀錦麗又指，外交政策是關係的培養，並批評川普背叛同盟國，擁抱俄羅斯。

對此，彭斯反駁，川普挺身而出面對中國大陸，但民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）卻反對川普對中國大陸施加旅行限制。彭斯表示，「拜登從未與中國大陸抗爭」，從未打過貿易戰。彭斯強調，川普與同盟國站在一起，使北約有更多的貢獻，並在亞太地區增強盟友關係。

6.中韓央行同意續簽本幣互換協議

韓國央行8日表示，已同意與中國續簽本幣互換協議，稍後將公布展期時間及規模等細節。

路透報導，韓國央行指出，韓國央行與中國人民銀行達成工作層級協議，將延展本幣互換協議，必要程序一完成就將公布細節。

中韓雙方於2017年10月續簽560億美元本幣互換協議，為期3年。此協議原定10日到期。