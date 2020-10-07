針對陸記憶體巨頭 傳美光將發動專利戰

繼華為禁令後，美國商務部也對大陸晶圓代工龍頭中芯國際祭出出口管制，美國半導體生產設備商在沒獲得出貨許可證之下，將難以維持與中芯國際的業務往來。最新消息傳出，美國記憶體大廠美光有意對大陸記憶體巨頭長鑫存儲發動專利戰。

早在華為2019年5月被列入實體清單之前，2018年10月下旬，大陸DRAM大廠福建晉華作為北京當局「中國製造2025」重點企業之一，同樣遭到美國商務部列入實體清單，理由是危害國家安全等。由於背後部分技術來自聯電，美國司法部同年11月起訴福建晉華、聯電的相關人員。

據《科技新報》報導，供應鏈消息指出，長鑫存儲積極布局 DRAM 專利，但記憶體模組廠商近期陸續遭到美光關切，加上陸美科技產業競爭，若擦槍走火很有可能又爆發專利戰，如同當年福建晉華事件。

長鑫存儲身為大陸DRAM的指標廠商，先是在2018年試稱是自主研發的8GB DDR4 DRAM 記憶體模組，2019 年第 3 季推出8GB LPDDR4 記憶體樣品，預計在今年月產能達到2 萬片。長鑫存儲本身就有1座 12 吋晶圓廠，預計今年底月產能7~8 萬片，未來產能利用率滿載將達12萬片，並還有兩期晶圓廠建設。

不過，市場傳聞美光正在盯著長鑫存儲產品的工程樣品，甚至開價100萬元人民幣想取得，來進行逆向工程，但遭到長鑫存儲快速回收，知情人士透露，該款被回收的第一版工程樣品真的有仿造的跡象，但第二版已經變更過設計，但美光仍未放棄。

就DRAM市場來看，底層專利基本上已經被美光的堆棧式設計壟斷，想要完全避開非常困難，就算長鑫存儲取得Qimonda專利庫，作為專利戰的籌碼，但長鑫存儲推出的產品與Qimonda落差太大，美光若抓到關鍵證據，長鑫存儲恐在劫難逃。

「中國製造2025」推動大陸科技產業發展，以記憶體方面，位於武漢的紫光集團投資的長江存儲，與合肥長鑫、福建晉華並稱大陸3大記憶體生產基地，總投資規模達5,000 億人民幣。

福建晉華在遭到美國政府制裁後，產能幾乎陷入停擺。被市場譽為台灣DRAM教父的前紫光集團全球執行副總裁高啟全，在2015年10月退休，並轉戰紫光，同時擔任長江存儲執行董事及代行董事長、武漢新芯執行長等職位，就是要抵抗當時在記憶體領域獨霸的三星電子。

這5年期間，高啟全替長江存儲成功開發Xtacking 技術，今年4月完成128 層 3D NAND研發，並加速3D NAND 技術，追趕三星、SK 海力士等大廠。不過，高啟全在5年合約期滿後，轉進台灣再生晶圓廠辛耘，於湖北投資12吋再生晶圓廠。

至於紫光集團，今年以來面對龐大債務壓力，更在今年9月紫光2018年發行、2021年1月到期的10.5億美元公司債價格崩跌，傳出紫光集團債權銀行成立債委會解決問題，儘管遭到否認，但根據外國財經媒體統計，紫光集團在大陸境內814億人民幣有息債將在1年內到期，紫光集團光是營運就相當沉重，是否能延續高啟全所安排的3D NAND 技術發展進程，值得關注。

（中時新聞網 呂承哲）