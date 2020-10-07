今（10/7）日大陸財經新聞重點摘要：

1.標普將中芯國際信用評等 列負面觀察

國際評等機構標普將中芯國際「BBB-」長期發行人信用評等置於負面觀察。

標普指出，中芯國際面臨日益加劇的供應鏈風險，因為對該公司的某些出口面臨美國出口管理條例的限制，限制的範圍及其對中芯的影響程度仍然存在不確定性。

標普稱，將中芯長期發行人信用評級置於負面觀察，在更好地了解美國出口限制措施可能帶來的影響程度後，再決定中芯的評級。

標普表示，在中美科技競爭日趨激烈的情況下，標普預計該公司將在財政和技術上獲得政府更大的支持。

2.美前8月對中國農產品出口額創3年新高

美國農業部數據顯示，2020年前8個月，美國對中國的農產品及相關產品的出口額達到107億美元，創下2017年同期以來最高水平。

根據中美首階段貿易協議，中國承諾2020年進口價值365億美元的美國農產品，但2020年上半年採購嚴重滯後，首8個月進口美國農產品總額僅為全年採購承諾的約29％。不過，中國自4月以來開始加大採購，而許多產品將在當前收獲季後交貨，尚未反映在上述數據中。

3.美法官11月4日聆訊TikTok禁令

美國華盛頓地方法院法官Carl Nichols，在9月27日發出臨時禁制令，阻止聯邦政府要求將短片平台TikTok下架；Nichols最新訂出11月4日為案件聆訊日期，意味著TikTok在11月3日美國總統大選前不會下架。

綜合外媒報導，Nichols表示，11月4日聆訊將決定華府禁止TikTok交易的做法是否恰當；同時，他將決定商務部11月12日禁止TikTok在美國進行活動的命令是否合適。華府以國家安全受威脅為由，以禁止TikTok在美國營運。

報導指出，甲骨文與沃爾瑪收購TikTok新控股公司股份的交易，仍處於商討階段，涉及控制權易手的問題引起爭議。

另外，有關美國政府禁止騰訊旗下WeChat在美國營運的訴訟，司法部就原審法官發出臨時禁制令提出的上訴，上訴庭仍未定出聆訊日期，相關上訴最快要到11月下旬才可能開始。

4.陸9月外匯存底減少220億美元 終止5個月連升

大陸9月外匯存底減少，終止連升5個月。中國人民銀行公布，9月外匯存底為31,425.62億美元，較8月減少220.47億美元。

大陸國家外匯管理局副局長王春英表示，9月，大陸外匯市場供求基本平衡，跨境資金流動總體穩定。國際金融市場上，受境外新冠肺炎疫情反覆、主要國家貨幣和財政政策等因素影響，美元指數小幅上漲，資產價格漲跌互現。外匯折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模有所下降。

王春英稱，當前，境外疫情和世界經濟形勢依然複雜嚴峻，不穩定不確定因素明顯增多。但大陸已進入高質量發展階段，經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有變，大陸經濟潛力足、韌性大、活力強、迴旋空間大、政策工具多的基本特點沒有變，大陸發展具有的多方面優勢和條件沒有變，有利於外匯存底規模總體穩定。