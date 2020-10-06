路透：螞蟻集團IPO過程神秘 引起疑慮擔憂

中國金融科技集團螞蟻集團首次公開募股（IPO）集資規模上看350億美元，不過，螞蟻在IPO過程中的罕見做法，現在引起質疑，認為這次IPO可能得不到充分審查。

路透引述多名知情人士表示，螞蟻集團在IPO過程中採取了一些特殊做法，像是將承銷工作切割予數家投行，分別負責，導致沒有任何一家投行了解整個IPO過程全貌。

例如，參與此次IPO的一些銀行並不知道，螞蟻IPO的香港部分將不會有基石投資人。基石投資人（Corner Stone Investor）是指在大規模股份募資中，以禁售期換取優先認股權的投資者，他們通常會購買大量股份並持有一段時間。

螞蟻集團的其他特殊措施包括：要求投行人員簽下個人保密協議、要求一些投資人必須說明為何自己應該獲准參加IPO路演推廣會議。

螞蟻集團還希望主要承銷商不要參與競爭對手的IPO計畫，這也相當罕見。

投行接下承銷任務後，簽署保密協議是慣例，但很少有企業會要求投行人員個人也要簽屬保密協議。此外，主承銷商通常會參與整個IPO過程，投行業者內部也會建立明確的防火牆，區隔負責不同交易的團隊，以解決客戶的競爭對手問題。

但報導說，螞蟻的要求讓銀行被迫在客戶間做出選擇。中信證券在獲准參與螞蟻的上市交易之前，已經退出螞蟻的競爭對手、京東集團旗下京東數科的IPO交易。

3名消息人士指出，螞蟻集團的措施令一些銀行界人士及投資人備感挫折，也令市場感到困惑。再加上這次IPO獲得監管機構快速批准，一些律師及銀行業專家指出，這次IPO可能得不到充分審查。

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