醫療健康成資本新熱點 陸前三季融資逾500億

今（10/6）日大陸財經新聞重點摘要：

1.資本新熱點 陸前三季醫療健康行業融資逾500億

疫情之下，醫療健康領域成為受到資金追捧的新風口，數據顯示，大陸2020年前三季在醫療健康行業共有315起融資，規模逼近人民幣（下同）530億元。

天眼查數據顯示，這315起融資中，股權融資最多共有118件。地域上來看，北京有64件最多，其次為上海與廣東各有60件，江蘇也多達51件。

新京報指出，投資機構最青睞的三大領域為生物技術、新藥研發和基因技術。

2.陸國慶檔期電影總票房破30億

大陸國慶檔電影總票房6日突破人民幣（下同）30億元，「我和我的家鄉」以13.5億元領跑，動畫「姜子牙」以11.7億元緊跟在後。

據貓眼數據，截至6日上午9時45分，大陸國慶檔總票房（含預售）突破30億元，其中「我和我的家鄉」13.5億元，「姜子牙」為11.7億元，9月25日上映的「奪冠」累計票房5.4億元，9月30日上映的「急先鋒」票房1.9億元，10月4日上映的「一點就到家」累計票房已逼近5千萬元。

2019年大陸國慶檔最夯的電影為票房31.7億元的「我和我的祖國」，票房29.1億元的中國機長。「我和我的家鄉」以及「姜子牙」能否追上這兩部電影的票房值得關注。

３.愛奇藝公布內部審查 反駁做空指控無證據

大陸影視平台愛奇藝5日公布內部審查狀況，反駁做空機構Wolfpack Research在4月發出的做空報告。愛奇藝強調，沒有發現任何可以證實指控的證據。

Wolfpack Research在4月發布針對愛奇藝的做空報告，指出愛奇藝在2018年上市前就存在詐欺行為，誇大營收與用戶，用戶數量誇大42％至60％，並利用誇大開支、收購的價格隱瞞其誇大的資金收入。由於當時瑞幸咖啡造假案引爆，使各方對於中概股的做空格外關注，愛奇藝也在遭做空不久後，針對做空報告中提出的某些指控進行內部審查。

愛奇藝5日宣布，目前在商定範圍內進行的內部審查基本上已經完成，沒有發現任何可以證實指控的證據，將繼續就SEC正在進行的調查與SEC合作。愛奇藝5日股價漲2.41％報23.40美元。