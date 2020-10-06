中芯遭美鎖喉 台科技大咖赴陸力拚撐得住？

被市場譽為台灣DRAM教父的前華亞科董事長、大陸紫光集團全球執行副總裁高啟全，當年前往大陸半導體產業任職，引發半導體產業震撼，如今卻傳出5年合約期滿後，已經在10月1日正式離開紫光，據傳將轉戰台灣設備及晶圓再生廠辛耘，在大陸興建12吋晶圓再生廠。高啟全選擇繼續在陸奮鬥，而這幾年北京當局加強發展半導體產業，許多在台的高階人才都前往試圖闖出一片天。

不只是高啟全，聯發科前手機事業群總經理袁帝文在2015年大陸IC設計公司展訊擔任資深副總裁，並帶走上百名聯發科晨星工程師，2017年轉調為營運資深副總裁，卻在去年底回台灣創立視芯智能，開發機器人演算應用，以及ASIC或是晶片解決方案。

身為大陸半導體自主化重要一環，大陸晶圓代工龍頭中芯國際今年回歸A股，並於7月16日正式在上海科創板掛牌上市。中芯國際的創立，與全球晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀有著相當關係。台灣政府1980年代開始發展半導體產業，邀請張忠謀等人返台扶植產業，先後設立聯電、台積電。1997年，德儀裁撤DRAM部門，張汝京返台創辦世大積體電路，成為台灣第三家晶圓代工廠商。

不過，台積電2000年併購世大，張汝京帶著百餘名的工程師前往大陸，並創辦中芯國際，中芯國際迅速展穩腳步，在不到3、4年時間，中芯國際成為全球第三大晶圓代工廠，張汝京被稱作「中國半導體之父」。但張汝京大動作赴陸另闢新事業，台積電發動專利權訴訟戰，最終在2009年底，台積電勝訴，中芯國際判賠2億美元以及中芯國際10%股權，張汝京被迫下台。

至於去年被延攬至大陸半導體廠商擔任執行長、前台積電共同營運長蔣尚義，曾在2016年加入中芯國際擔任獨董，同年8月，前台積電研發處處長楊光磊也接任獨董。

中芯國際也在2017年10月，延攬前台積電研發處長梁孟松出任聯合首席執行長。梁孟松2009年帶領舊部屬轉戰南韓三星電子，並在2011年7月擔任研發副總經理，推動三星28奈米至14奈米製程快速發展，甚至在台積電推出16奈米同時，三星就拿出14奈米應戰，遭到台積電控告，最終梁孟松離開三星，在中芯國際董事長周子學接觸、延攬下，前往中芯國際。

梁孟松的表現著實讓中芯國際非常滿意，先是2018年突破發展多年困境的14奈米FinFET製程，並在2019年推出大陸首顆FinFET製程晶片，業績表現逐漸起色，這不只是梁孟松擁有的專業技術，所導入的管理方式也讓中芯國際脫胎換骨。就在今年5月，美國對華為發出最新禁令，恐怕威脅半導體人才在大陸的出路，中芯國際給出235.97萬份購股權，梁孟松與周子學獲得65.91萬份購股權，並列第一。

在梁孟松的帶領下，中芯國際加強N+1、N+2製程研發，日前消息更指出，N+1製程有機會在年底量產。然而，中芯國際上周末證實，遭到美方列入出口管制，所有的美企要出貨給中芯國際，都要經過美國商務部審核通過才放准通行，導致大陸半導體自主化又面臨嚴重挑戰。

除了中芯國際，去年前往武漢弘芯擔任執行長的蔣尚義，甚至傳出延攬前台積電50名工程師，甚至買進1台ASML光刻機台，宣示步入先進製成決心，但在今年6月傳出蔣尚義盟生退意，隨後爆出武漢弘芯嚴重財務問題，著實打擊大陸半導體產業發展的基礎。

不過，就算遭到美方封殺，大陸半導體自主化在「國家大基金」大陸國家集成電路產業投資基金、以及北京當局將在「十四五計畫」，預計在半導體產業發展投注10兆元人民幣，以及重金延攬人才，大陸半導體自主化長期來看還是有發展機會。

中芯國際。圖／中新社