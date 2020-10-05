美國封殺堵不住 華為野心勃勃搶進筆電市場

今（10/5）日大陸財經新聞重點摘要：

1.華為搶攻筆電市場 目標營收百億美元

在美國封殺圍堵下，中國電訊設備商華為積極拓展高端手機以外市場，筆記型電腦正是其中之一。財華社報導，華為內部已訂下筆電將成為下一個營收百億美元產品的目標。

據了解，華為日前發表全新輕薄旗艦MateBook X時公布，華為筆電在大陸市場佔有率16.9％，僅次於聯想。

報導稱，數據顯示，今年第二季華為筆電出貨量達到15.5萬部，而大陸最大PC巨頭聯想出貨量為21.5萬部，兩者相差6萬部，其他品牌出貨量均不及10萬部。

與手機上千萬出貨量相比，華為筆電的出貨量顯得微乎其微，但華為布局智能手機外的其他消費電子領域的決心，已經顯現。

9月美國對華為的新禁令正式生效，台積電、高通、三星、SK海力士、美光等主要元器件廠商將不再供應芯片（晶片）給華為，華為未來的生存問題凸顯，筆電或將是華為下一個重點發力產品。

2.螞蟻集團傳尋求A＋H兩地同日定價及掛牌

阿里巴巴旗下螞蟻集團原訂爭取最快上周在港通過上市聆訊，惟據悉螞蟻集團尚未闖關。陸媒引述消息人士報導，螞蟻集團因香港、上海上市程序有別，或導致時間表出現延誤。報導稱，螞蟻集團尋求中港同日定價、同日掛牌的做法，由於兩地交易結算程序不同，最終或在定價後6個交易日（T＋6）才掛牌，較港股IPO一般T＋5為長，所以其在香港上市或需多等一天。

南華早報報導，據統計，逾120間中港兩地上市的企業中，絕大部都是A股、H股分開掛牌。報導稱，上一次出現同步上市的IPO，已是2006年工商銀行，當時工行同樣在兩地同日定價、掛牌，要令周期相同需額外工夫，後來2010年農行也未再爭取A、H股同日掛牌。

香港IPO一般以「T＋5」周期掛牌，2019年阿里巴巴回港上市採用全電子、無紙化方式認購，整個流程加快一日至「T＋4」。上海科創板一般在定價後8個工作天內掛牌。

理論上，定價日和掛牌日愈接近愈可減少該段期間的交易波動，以及市場變化對新股掛牌初期股價波動的影響。