中芯證實 遭美列入出口管制

大陸晶片製造商中芯國際4日公告證實遭美制裁！中芯國際4日晚間8點在港交所公告，證實美國商務部工業與安全局（BIS）已向部分供應商發出信函，要求必須申請出口許可證後，方可繼續供貨給中芯國際。中芯國際對此正與美方進行初步交涉。美方制裁再度升級，向市場投下震撼彈。

早在9月底時，英國金融時報就曾引述一份美國商務部的文件，指出美方決定對中芯國際及其子公司、合資公司採取出口管制措施，不過中芯國際隨後公告並未收到美國相關通知，美國商務部也未進一步表態。

不過消息才過幾天，中芯國際公告證實受到美國制裁。中芯公告稱，已知悉美國商務部工業與安全局（BIS）已根據美國出口管制條例向部分供應商發出信函，對於向中芯國際出口的部分美國設備、配件及原物料會受到美國出口管制規定的進一步限制，須事前申請出口許可證後，才能向中芯國際繼續供貨。

公告稱，針對該出口限制，本公司和美國工業與安全局已經展開了初步交流，將繼續積極與美國相關政府部門交流溝通。中芯國際稱，正在評估該出口限制對其生產經營活動的影響。基於部分自美國出口的設備、配件及原材料供貨期會延長或有不準確性，對於該公司未來的生產經營可能會產生重要不利影響，未來將適時發佈進一步公告。

另一方面，外媒報導，中芯國際已為美方制裁預作準備。近日中芯國際向美、歐、日本上游供應商採購的規模，已超越2020年全年需求，採購項目包含蝕刻（etching）、微影 （lithography）與晶圓清洗機（wafer cleaning）等制程設備、測試機台，而用於維持設備運作的相關耗材採購量，也都超過一年所需。甚至正在與其他中國晶片製造商合作，建立此類零部件的共用儲備，並已經建立了一個中央倉庫來存儲這些產品。