陸十一長假前三日 訪港旅客僅631人次

十一長假是旅遊旺季，今年有新冠肺炎疫情影響，香港出入境旅客均跌至新低。根據入境處出入境旅客流量統計數字，今年10月1日至3日，訪港的大陸和外地旅客合共只有631人次，較去年同期的41.7萬人次暴跌。

據《東網》報導，新冠疫情影響，香港至今仍實施限制入境措施和強制檢疫措施。入境處數字顯示，本月1日訪港的大陸旅客只有93人次，2日及3日則分別有154及186人次，即合共433人次；大部人均經深圳灣口岸來港，而3日以來，只有16人次經港珠澳大橋來港。

對比去年同期的大陸旅客數字，10月1日有9.3萬多人次，其後兩日則有逾13.2萬人次，及超過12.7萬人次。即合共35.2萬人次。

至於來自外地的訪港旅客，本月首3日分別只有118人次、50及30人次，即合共198人次；對比去年同期首3日，即1.8萬人次、2.25萬人次及2.4萬人次，總數為6.45萬人次。

但大陸地區防疫有成，多地景區再現人潮。但據官方電視台統計，截自周日（4日），陸路及水路旅客量分別較去年下降30%及48%；而飛行航班的旅客達648萬人次，同比下降9.5%，相較香港旅遊慘況有天壤之別。

（中時新聞網 綜合報導）

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