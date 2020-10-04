陸學者：川普確診對陸絕對是壞消息

美國總統川普夫婦近日確診新冠肺炎，引發全球關注，尤其美中從貿易戰打到科技戰，美國對大陸祭出一連串的禁令，陸媒便引述多位大陸觀察家的意見，大多均認為川普可能藉此加重對大陸的攻擊，對大陸採取更強硬的立場。

川普有理由加重打擊大陸

南華早報報導，大陸中國社會科學院美國所研究員劉衛東指出，對川普來說，確診新冠肺炎可能是好事，也可能是壞事。好的方面是他可以以此證明，他努力為美國服務，以至於感染病毒，以此來獲得選民支持;壞的方面是他不能親自出席競選活動。劉衛東說，但哪種方式，感染都將使川普有理由採取嚴厲打擊大陸的手段。」

大陸中國海洋大學海洋發展研究院院長龐中英也說，川普確診是「十月驚奇」，這可能影響大選結果，雖然還不清楚會不會有同情票，因為目前多數民意調查顯示，川普支持度落後於拜登，但至少能肯定這對大陸而言絕對是個壞消息。川普的競選重點之一就是打壓大陸，且一再把新冠病毒大流行的責任推給大陸，他最大的擔憂就是，川普很可能抓住機會加重對大陸的攻擊，從而加深對大陸的壓力。

北京大學國際關係專家梁雲祥對此表示贊同，如果川普病情處於危急狀態，肯定會影響總統競選；但如果他的身體大致上還算健康，那就有望對大陸進行更多的批評。

上海復旦大學國際政治系副教授沈逸卻認為，確診這件事對總統大選影響有限，因為多數選民心中早已決定好了人選。

文章來源：南華早報

（中時新聞網 葉明芳）