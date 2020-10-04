傳國泰航空將大裁員 涉及逾千名員工

傳解雇400名國泰城員工、700名機師

香港國泰航空稍早放棄申請第二輪保就業計畫，市場視為裁員的前兆。港媒報導，網路上近日流傳國泰的裁員計畫，指該公司將於5日向員工發出解僱信，包括400名國泰城員工和700名機師，影響所及逾千名員工。

香港經濟日報報導，據網路上3日流傳的消息指出，國泰航空將於5日向逾1,100名國泰城員和機師發出解僱信，並即日封鎖員工的員工證及電子信箱。

同時，國泰已於12日預留國泰城所有會議室，提供被解僱的空服員歸還制服，有消息指，空服員裁員人數可能達1,500人。至於400名被解僱的國泰城員工，過半是人事部及培訓部門員工。

此外，根據網路上流傳的國泰航空內部信披露，自10月1日開始，即時暫停需要執飛及休假的員工之間的輪調，直到另行通知。而其他輪調的申請就根據現有指引。有國泰員工表示，此舉極為罕見，工作多年未曾見過。

對此，國泰航空回應，不針對坊間各種揣測及傳聞作評論，目前正全面檢視集團的業務營運，會於第四季就未來的營運規模，以及模式向董事局提出建議。

此前，國泰航空旗下部份附屬公司，包括香港快運、華民航空、國泰航空貨運站、香港機場地勤服務公司，以及國泰航空飲食服務，均已申請香港政府的第二輪保就業計畫，因此必須承諾不會裁員。但擁有1.7萬及2,500員工國泰及港龍航空，卻沒有遞交申請，被市場認為是為裁員鋪路。

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