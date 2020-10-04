中芯國際傳大舉囤貨 採購量逾一年所需

據外媒報導，大陸晶圓製造龍頭中芯國際正「囤貨」關鍵生產設備及重要替換零部件，甚至正在與其他大陸晶片製造商合作，建立此類零部件的共享儲備，並已經建立一個中央倉庫來儲存這些產品。

陸媒TechWeb報導援引外電消息，知情人士表示，中芯國際向美、歐、日本上游供應商採購的規模，已超越2020年全年需求，採購項目包含蝕刻（etching）、微影（lithography）與晶圓清洗機（wafer cleaning）等製程設備、測試機台，而用於維持設備運作的相關耗材採購量，也都超過一年所需。

此前，有消息指，美國商務部已經對中芯國際實施出口限制，但隨後中芯國際否認此一傳聞，並稱未收到此類官方消息。中芯國際重申，公司只為民用和商用的終端用戶提供產品及服務，和大陸軍方毫無關係，也沒有為任何軍用終端用戶生產。

中芯國際第二季財報顯示，該季銷售額為9.39億美元，季增3.7％，年增18.7％。2020年第二季毛利為2.49億美元，季增6.4％，年增64.5％。已經開始風險量產14奈米晶片，14／28奈米先進製成占比9.1％。目前，中芯國際四分之一的客戶都在美國。

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